Case IH wys krag en presisie by Val Boeredag

Die indrukwekkende reeks toerusting wat Case IH Suid-Afrika by die onlangse Val Boeredag uitgestal het, het weer hulle plek as ’n betroubare vennoot in die landbou bevestig.

Onder leiding van André Olwagen, taktiesebemarking- en produkportefeuljebestuurder, is daar ook goeie nuus gedeel oor die nasionale promosie wat tans op alle Case IH-werktuie beskikbaar is.

Die toerusting wat uitgestal is, sluit in die 3250-hoogloopspuit, die 2140-planter, die 715 Quad Track en die Steiger 600.

Doeltreffende spuitwerk met gevorderde tegnologie

Die Case IH 3250-hoogloopspuit is deel van die bekende Patriot-reeks. Dit het ’n tenkvolume van 3 000 tot 3 800 liter en ’n kragtige enjin van tot 285 kW. Hierdie spuit is ontwerp vir maklike toegang tot hoë gewasse, met ’n indrukwekkende grondvryhoogte en akkuraatheid teen hoë werksnelhede.

Met tegnologie soos AIM Command FLEX II kan boere afsonderlike beheer uitoefen oor elke spuitpunt, terwyl die VSN-visuele geleidingstelsel help om reguit en akkuraat op rylyne te bly. Die 36 meter aluminiumspuitbalk is sterk en lig, en verseker ’n egalige en steekhoudende toediening. Die Pro 1200-monitor en FieldOps-toepassing bied digitale bestuur, sodat boere die spuit met presisie kan aanwend.

Plant met presisie vir beter opbrengste

Die Case IH 2140-planter het homself reeds bewys as een van die doeltreffendste planters op die mark. Hierdie model is ISOBUS-gesertifiseer en skakel maklik in by jou trekker en ander GPS-toerusting om akkuraatheid te verseker. Die planter stel jou in staat om presies die regte plantdigtheid, druk en diepte vir elke ry aan te pas, selfs op ongelyke grond. Dit help boere om saadverbruik te optimaliseer, koste te bespaar en opbrengs te verhoog. Die 2140 kan aangepas word vir ’n verskeidenheid gewasse en is gebou om rowwe werksomstandighede met gemak te hanteer.

Ongelooflike krag en balans met die 715 Quad Track

Die Case IH 715 Quad Track was een van die groot sterre by Val Boeredag. Hierdie trekker is die grootste en kragtigste in die Case IH-stal met 533 kW (715 perdekrag) en ’n piekkrag van tot 580 kW. Met sy vierspoorontwerp verminder hy grondverdigting, wat die grondstruktuur en opbreng verbeter. Die enjin voldoen aan streng uitlaatgasstandaarde en die trekker bied die keuse tussen ’n powershift- of ’n traplose CVXDrive-transmissie. Die MultiControl-beheerstok, Pro 1200-kleurskerm en presisiegeleiding maak die trekker maklik om te bestuur en akkuraat om op lyn te hou.

Hierdie trekker is geskik vir grootskaalwerk soos diep ploeg, swaar grondvoorbereiding en groot plantoperasies.

Steiger 600: Bekend en betroubaar

Die Steiger 600 is ’n gevestigde naam onder boere wat gesteld is op betroubaarheid en robuustheid. Hierdie model lewer 447 kW (600 perdekrag) en deel baie van dieselfde gevorderde tegnologie as die groter 715 Quad Track.

Die Steiger is beskikbaar met wiele of met ’n vierspoorontwerp en beskik oor ’n perfekte gewigsbalans om traksie en doeltreffendheid te maksimeer. Die enjin is kragtig en ekonomies, terwyl die kajuit ’n gemaklike werkplek bied met uitstekende sigbaarheid, ’n verstelbare sitplek en moderne beheerstelsels.

Nasionale werktuigpromosie

Tydens die Val Boeredag het André Olwagen aangekondig dat Case IH tans ’n nasionale promosie op alle werktuie aanbied. Dit bied boere die geleentheid om teen ’n meer bekostigbare prys toegang te kry tot planters, spuite en ander werktuie van wêreldklasgehalte. Hierdie promosie maak dit moontlik vir boere om vinniger op te gradeer na meer moderne toerusting en so hulle doeltreffendheid en opbrengste te verbeter.

Betroubare ondersteuning

Case IH se nasionale netwerk van handelaars, tegnici en onderdele voorsien boere van vinnige en professionele diens. Dit beteken minder staantdyd en meer produktiewe ure op die plaas. Hulle bied ook opleiding vir operateurs, en tegniese ondersteuning wat waarde toevoeg tot elke aankoop.

Slim beleggings

Die huidige promosie maak dit moontlik om nuwe toerusting teen laer pryse aan te skaf.

Deur tegnologie soos AIM Command, ISOBUS en FieldOps in te span, kan boere hulle spuit- en plantwerk tot op die millimeter akkuraat uitvoer. Dit verminder insetverliese en verhoog die opbrengs op elke hektaar.

Die teenwoordigheid van Case IH by Val Boeredag het weer eens bevestig hoekom hulle as een van die wêreld se voorste landboutoerustingvervaardigers beskou word. Met ’n kombinasie van gevorderde tegnologie, betroubare masjiene en toegewyde naverkopediens help Case IH Suid-Afrikaanse boere om meer doeltreffend, volhoubaar en winsgewend te boer.

As jy ook die voordele van Case IH se toerusting en nasionale diensnetwerk wil beleef, besoek hulle webblad by www.caseih.com of kontak jou naaste Case IH-handelaar vir meer inligting oor die huidige promosies, demonstrasies en pryse.