Boere verkyk hulle aan New Holland se nuwe trekkers en nuwe tegnologie

New Holland se indrukwekkende T9-trekker met PLM-intelligensie het die skare by die Val Boeredag behoorlik aan die gons gehad.

New Holland is teen dié tyd al ՚n legendariese, gesogte naam in die landboubedryf. Jare se navorsing en verfyning het hulle gebring tot die suksesvolle masjiene wat hulle vandag vervaardig.

Net so bekend soos hulle naam, is hulle trotse trekkers! Jaco du Preez is die bemarkingsbestuurder van New Holland, Suider-Afrika. Hy vertel meer oor die PLMintelligensie wat al sinoniem met ՚n New Holland-trekker is.

Wat is PLM-intelligensie?

“PLM-intelligensie is ons sidewinder, ultracommand beheerarm,” begin hy. Op hierdie beheerarm is al jou verstellings. “Jy kan jou stuurstelsel daar hanteer, jou telematika, jou hidroulika. Tot jou lugversorging en radiokontrole sit alles op een paneel.”

Die beheerarm is dieselfde in die T9-, T8- en T7 HD-reekse trekkers. Verder het hulle die 12-duim IntelliView-skerm wat opgedeel kan word, sodat jy meer as een funksie op ՚n slag op die skerm kan sien. Jaco is trots op New Holland se verskeidenheid trekkers, en brei uit oor die verskillende opsies wat hulle vir die boer bied.

“Ons T9-trekkerreeks strek van 300 tot 450 kilowatt. Dit is ons groot knakkertrekkers.” Dié trekkers is so gebou om baie krag te hê en doen gewoonlik grondvoorbereidingswerk. Die Genesis T8-trekkerreeks is tussen 184 en 295 kilowatt. “Hierdie trekkers is gewild vir die lang wielbasis, die langste in hierdie klas op die mark, en die reguit aandrywing. Sodoende verloor jy minimum krag en jy kry al jou krag op die grond. Dit is nie net kragdoeltreffend nie, maar bespaar ook jou brandstof.”

New Holland se splinternuwe T7 HD-trekker is vanjaar by NAMPO bekendgestel, vertel Jaco.

“Hierdie trekker het dieselfde kontroles, maar dit is ՚n vlak 5-trekker op die uitlaatskaal. Dit is dieselfde as wat ՚n mens in Europa en Amerika sou kry.”

Die bogenoemde is groot woorde wat vir die boer en die natuur een ding beteken: skoner uitlaatgasse. Verder het hierdie bul die CVT-outomatiese ratkas, voorvering, kajuitvering en al die nodige hidroulika. In die T7 HD-reeks het hulle tans net die 221-kilowatt trekker, maar Jaco skimp dat daar moontlik later ՚n groter en kleiner een ook bekendgestel gaan word.

Vir meer inligting kan jy die New Holland-webblad besoek by http://www.newholland.com of jou naaste handelaar kontak.