Die verbete geveg om bek-en-klouseer onder beheer te bring, is besig om vrugte af te werp.

Volgens Sara-Lea van Eeden, die Departement van Landbou se woordvoerder oor bek-en-klouseer, is die situasie in die Oos-Kaap en Mpumalanga onder beheer met geen nuwe voorvalle nie. In Mpumalanga, die Vrystaat, Noordwes en Gauteng is die uitbrekings wat in 2021-2022 hier voorgekom het, nou ook tot bevrediging van die Wêreldorganisasie vir Dieregesondheid afgehandel.

Landbouminister John Steenhuisen het sy dank uitgespreek teenoor al die rolspelers wat beheermaatreëls nakom wat help om die verspreiding van die aanmeldbare, staatsbeheerde siekte te voorkom en sodoende die veebedryf beskerm.

Oos-Kaap

In die Humansdorpgebied van die Oos-Kaap, waar die siekte die eerste keer in die provinsie op 30 April vanjaar aangemeld is, is 37 plase steeds onder kwarantyn. Beeste, skape en bokke is op nog 38 plase voorkomend ingeënt.

Sedert die uitbreking is sowat 300 000 diere in die provinsie ingeënt. Vee op al die plase bly in kwarantyn om te voorkom dat die siekte deur die beweging van diere, mense, voertuie en toerusting versprei word. Die diere mag net direk na drie spesiale slagpale wat vir die doel aangewend word vervoer word om geslag te word, en dan ook net met ‘n permit wat deur ‘n staatsveearts uitgereik moet word.

Plaaseienaars moet intussen baie streng biosekerheidsmaatreëls toepas, veral in dele van die Kou-Kamma- en Kougamunisipaliteite wat in Julie vanjaar as bek-en-klouseer-bestuursgebiede verklaar is.

Plase in die beheergebiede moet inspekteer, getoets en vry van bek-en-klouseer verklaar word voordat die vee verskuif mag word. Vier besmette plase op die grense van die bestuursgebied is onder kwarantyn en vee op die plase mag nie verskuif word nie, wat die besmettingsrisiko beheer.

Al die plase word deurentyd gemoniteer en geen verdere verspreiding het buite die siektebeheergebiede voorgekom nie.

Wetstoepassing

Die Departement van Landbou se Veeartsenykundige Dienste werk nou saam met wetstoepassers in die Oos-Kaap om enige onwettige beweging van vee hok te slaan. Enigiemand wat die wet oortree sal vervolg word. Die publiek word versoek om enige onwettige beweging of verbreking van biosekerheidsmaatreëls aan te meld.

Die uitbreking in die omgewing van Oos-Londen is ook onder beheer. Die eienaars van sewentien plase het toestemming gekry om hul vee by spesiale slagpale te laat slag. Vleis wat vir menslike gebruik veilig is word op die plaaslike mark verkoop. Geen uitvoere van vleis of lewende hawe uit die besmette gebiede vind plaas nie.

Reëlings vir feesseisoen

Die departement het sy dank teenoor boere uitgespreek wat deur hulle waaksaamheid en samewerking help om die virussiekte te beheer.

Boere en ander rolspelers in die waardeketting word gemaan om nie hulle waaksaamheid nie oor die feesseisoen te verslap nie.

Hulle moet ook kennis neem dat die Onderstepoort-laboratorium vanaf 16 Desember tot 6 Januarie gesluit sal wees en slegs monsters van vee waar bek-en-klouseer vermoed word, sal gedurende die tydperk analiseer word. Enige roetine-monsters vir beweging en uitvoer van vee sal in Januarie volgende jaar hervat.

Vee-eienaars wat vee tydens die tydperk wil verskuif moet voor 1 Desember aansoek doen.

Vakansiegangers word ook gemaan om bedag te wees op biosekerheidsmaatreëls wat in plek is. Hulle word gemaan om nie besmette plase wat in kwarantyn is te besoek nie. Geen lewende diere of diereprodukte mag vanaf hierdie plase verwyder word nie.

Eienaars en ander rolspelers in die waardeketting word versoek om indien moontlik glad nie vee in ander dele van die land te verskuif nie. Indien dit nie anders kan nie, geld wetgewing wat in Oktober 2022 in plek gestel is, naamlik dat vee slegs met die nodige permit van ‘n staatsveearts vervoer mag word. Die vee moet ook vergesel word van ‘n brief waarin die eienaar van die vee wat verskuif word se gesondheidstatus ten tye van vertrek uiteengesit word.

Kontakbesonderhede

Kontak Sara-Lea van Eeden by 083-446-6109