Waar die Tuli’s tuis voel – Shashi Tuli-stoetery

Suid-Rhodesië (nou Zimbabwe) het in die vroeë 1940’s ‘n beesverbeteringskema bevorder deur aan inheemse mense Europese bulle te gee. Die doel was om inheemse beeste te “verbeter”. Mnr. Len Harvey, ‘n regeringslandbou-adviseur van Suid-Afrika, het die idee sterk gekant.

Harvey het voorheen opgemerk dat die Tswana-tipe bees in die suidwestelike hoek van Zimbabwe waar hy gepos was, ‘n besondere geel Sanga gehad het wat altyd in ‘n goeie kondisie was en beter aangepas gelyk het by die omgewing. Die inheemse Rhodesiese ras Tuli is in 1955 geregistreer.

Die koningin het aan Len Harvey ‘n M.B.E. in 1962 vir sy bydraes tot die Zimbabwiese landbou. In 1969 het Bulawayo die Tuli vryheid verleen.

Margi Harvey, ter ere van haar oorlede skoonpa, Len Harvey, het die plaas M33 in 2014 gekoop. Haar baanbrekersgees en liefde vir familiegeskiedenis het daartoe gelei dat sy die Shashi-stoetery gevestig het as ‘n familie-erfenis wat vir geslagte lank sal voortleef.

Margi se plan was om die beste diere aan te skaf, net die beste te teel en die mees gesogte Tuli in die wêreld te word.

Tsavo Tuli-stoetery is deur Joanne en Russel as hulle persoonlike kudde gestig. Die inspirasie vir die naam het gekom van die karakter Tsavo in die rolprent Out of Africa, wat ’n spesiale plek in Joanne se hart beklee het.

As gevolg van die Rhodesiese bosoorlog moes Russell se rekening aan gevul word. Die Tuli-kuddes het vergaan omdat al die familieplase gevat is. Don, Joanne se man, en sy het besluit om ‘n nuwe lewe in Suid-Afrika te begin. Sy en haar ouers het die suksesvolle Red Alert-korporasie gestig. Deur die genade van God het Red Alert gefloreer om ‘n nasionale maatskappy te word.

Don is 12 jaar gelede oorlede en het die maatskappy in die bekwame hande van hulle kinders gelaat. “Op daardie stadium het ek geweet ek moet ‘n nuwe onderneming begin,” verduidelik Joanne. “Ek het ‘n plaas gekoop en Suid-Afrika begin soek vir die beste Tuli’s wat ek kon kry.”

Joanne en Margi het besluit om hulle kuddes te kombineer namate hulle beeste te getalle gegroei het. Joanne beskryf hoe haar gesin en die plaaswerkers gedurende hulle tyd in Rhodesië vir ‘n week of wat op die oewer van die Shashi-rivier sou gaan kamp het. Vir hulle het hierdie tyd van die jaar spesiale betekenis ingehou. Dit is hoe SHASHI die naam van beide die plaas en die ras geword het.

Dagboek 1 Augustus 2023 om 12:00 vir Shashi-stoetery se intree-produksieveiling te Macleantown, Oos Kaap.

Op aanbod:

24 Geregistreerde bulle

57 Geregistreerde- en 12 Kommersiële-vroulike diere

Geregistreer: 24 Dragtige koeie – 5 koeie met kalwers (RWB) – 8 Koeie (RWB) – 20 oop verse

Kommersieel: 5 Dragtige koeie – 2 koeie (RWB) – 6 oop verse

* Loop van alle bulle vrugbaarheid getoets en STD vry

* Hardloop TB en CA gratis

* Gratis vervoer slegs vir bulle in Oos-Kaap.

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Navrae:

Margi Harvey (Eienaar) by +27 82 569 2074

Ian Sheard (Afslaer) by +27 82 410 1712

Kantoor by +27 45 843 1043

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com