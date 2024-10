VIDEO: New Holland druiwe-oesmasjiene | NAMPO Kaap 2024

Vanaf 1975 het spesialisspanne by die Coëx-fabriek in Frankryk meer as 15 000 druiwe-oesmasjiene ontwerp, verfyn en geproduseer. Die Braud-geskiedenis stel ‘n maatstaf in vervaardigingsgehalte, druiwe-oesgehalte, en voldoen aan die multifunksie behoeftes vir wynboere regoor die wêreld.

Die Braud 9000L en X-reeks is gebou met bewese Braud DNA om hoë gehalte skoon druiwe te lewer. Met industrie-eksklusiewe kenmerke soos die Noria-bakkies, en die SDC-skudstelsel (Shaking Dynamic Control), is hierdie oesmasjien ontwerp om sag op die wingerdstokke te wees, beter klimvermoë in steil heuwels te bied, meer doeltreffendheid en operatuersvriendelik te wees.

