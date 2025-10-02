Categories: Animal Management Videos, Video's, VideosPublished On: 2nd October 2025

VIDEO: Dormerram verkoop vir R400 000 op Hatari Farming se produksieveiling

Hatari se Platinum Dormerveiling van 2025, wat op 20 September by Plaas-Content in Bainsvlei, Bloemfontein, plaasgevind het, het bewys waarom Hatari Farming steeds ’n vooraanstaande naam in die Dormer-mark is. Gasverkopers op die dag was ook 2 Broers Dormers, Gras Karoo Dormers en Buffelsfontein Dormers.

Gehalte Dormers is van onskatbare waarde en het uitsonderlike pryse behaal. Die onbetwiste ster van die dag was Lot 3, T 23 376 “Grizzly”, ’n stoetram van 2 Broers Domers.

Hierdie ram het vir R400 000 aan Nova Barletta Dormers van Clocolan verkoop – ’n uitsonderlike prys vir ’n Dormer en ’n bewys van die hoë standaard wat die groep se diere kenmerk.

Kyk die video om die topgenetika te besigtig:

