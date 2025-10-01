VIDEO – Die Massey Ferguson 8737 S-trekker: Betroubaar en kragtig
Vir die Massey Ferguson 8737 S is krag en presisie sinoniem, ‘n bielie van ‘n trekker wat die krag op die grond sit en werktuie soos ‘n mes deur warm botter laat gly, selfs in die soms harde en moeilike grondtoestande wat in die Wes-Kaap kan voorkom.
Boonop is die 8737 S nog toegerus met die nuutste tegnologie van Massey Ferguson ook. George Cockrell, die heelgoederebemarker by Hennies Trekkers op Malmesbury het die 8737 S tydens die Farmspace Pro Tour boeredag wat by Hoër Landbouskool Boland gehou is aan die Wes-Kaap boere bekend gestel.
Kyk na die video en sien self hoekom dit ‘n bielie van ‘n trekker is.
