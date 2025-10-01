Categories: Meganisasie Videos, Video's, VideosPublished On: 1st October 2025

VIDEO – Die Massey Ferguson 8737 S-trekker: Betroubaar en kragtig

By 1 min read
112 words

Massey – Vivo Day_TNreg

Vir die Massey Ferguson 8737 S is krag en presisie sinoniem, ‘n bielie van ‘n trekker wat die krag op die grond sit en werktuie soos ‘n mes deur warm botter laat gly, selfs in die soms harde en moeilike grondtoestande wat in die Wes-Kaap kan voorkom.

Boonop is die 8737 S nog toegerus met die nuutste tegnologie van Massey Ferguson ook. George Cockrell, die heelgoederebemarker by Hennies Trekkers op Malmesbury het die 8737 S tydens die Farmspace Pro Tour boeredag wat by Hoër Landbouskool Boland gehou is aan die Wes-Kaap boere bekend gestel.

Kyk na die video en sien self hoekom dit ‘n bielie van ‘n trekker is.

0
Views: 330 Comments on VIDEO – Die Massey Ferguson 8737 S-trekker: Betroubaar en kragtig
Tags: , , ,

Deel hierdie artikel.

Leave A Comment

Related Posts

VIDEO: New Holland vier 50 jaar van oesmasjieninnovasie
VIDEO: Besigtig topgehalte Dormers by Ruswater Dormerstoet se 7de produksieveiling
Mahindra Trekkers het AgriWys by NAMPO Kaap 2025 bekendgestel
VIDEO – Irrigation Unlimited besoek NAMPO Kaap met hulle waardevolle besproeiingstelsels
0