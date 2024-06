Vat 5-Dormergroep boer vir die toekoms

Die Vat 5-Dormergroep is in 2023 gestig deur vyf vooruitstrewende Dormerboere met dieselfde uitkyk en doelwit: Om gehalte Dormers vir die toekoms te teel en op veiling aan te bied.

Die Vat 5-groep se lede is telers van regoor die land, wat dieselfde teeldoelwitte en tipe teel. Die groeplede is:

Dirk Heyman van Heyman Dormers

Marco Klopper van Jakkalsdans Dormers

Henk Pretorius van Thaba Kwena Dormers

Colene van der Merwe van Kalkvley Dormers

Johan Barnard van Johanri Dormers

Heyman Dormers

Dirk Heyman van Heyman Dormers boer in die westelike Suid-Vrystaat, naby Koffiefontein, waar dit redelik droog is, met ‘n gemiddelde reënval van 400 mm per jaar.

Dirk vertel: “Ons boer met Beefmaster-beeste en Dormer-skaap. Ons skape loop bedags in weidingskampe, en word snags naby die huis gekraal om moontlike roofdierskade en diefstal te voorkom.”

Hy voeg by: “Ons diere word hard op die veld groot gemaak, daarom glo en vertrou ons dat hulle enige plek kan aanpas en goed kan presteer. Ons streef daarna om dikbeen, dikgat, robuuste diere te teel met goeie groei en vrugbaarheid.”

Dirk vertel: “Ek het in 2017 my eerste kommersiële Dormerooie gekoop, en in 2020 besluit om as stoet te registreer. Daarna het ons besluit om goeie ramme in die kudde te gebruik en streng seleksie op ons ooie toe te pas.”

In 2023 het Heyman Dormers JB 20-92 Anker gekoop; ‘n ram wat diep spore getrap het by Johanri Dormers. Dirk meen: “Dit is seker een van die mees beproefde Ketting-seuns nog, wat nou diep spore in ons kudde trap.

“Ons Vat 5-groep bestaan uit verskeie telers wat daarna streef om dieselfde tipe diere te teel. Ons is baie opgewonde oor die toekoms van die Vat 5-veiling en die Dormer-ras. Ons beoog om jaarliks ‘n suksesvolle veiling te hou. Ons missie is om skaap van hoë gehalte en standaarde aan ons klante te bied, wat sal bydra tot die sukses van hulle kudde of stoet,” sê Dirk.

Jakkalsdans Dormers

Jakkalsdans Dormers is in 2021 gestig deur eienaars, Marco en Madeli Klopper van die plaas Kromloop naby Hertzogville in die Vrystaat. Hulle boer ook met kommersiële Bonsmaras. Marco vertel: “Hoewel die stoet nog baie jonk is, word dit met baie liefde en passie bestuur. Liefde en passie vir die ras het gelei tot die stigting en ontstaan van die stoet.”

Jakkalsdans Dormers het baie kieskeurig by van die top stoettelers in die land genetika bekom, en deur genade, geduld en ‘n bietjie geluk is hulle doel om ook eendag ‘n gesogte naam in die Dormerbedryf te wees. Marco sê: “Ons het baie vinnig agtergekom dat ons van ‘n sekere tipe Dormer hou en streef daarna om deur streng seleksie in ons jong diere die bouvorm en tipe na te jaag.”

Hy voeg by: “Jakkalsdans Dormers het ook al ‘n groot impak op ons kommersiële Dormer-kudde gehad deur van ons ramme in die kudde te gebruik en daardeur so ook die gehalte in ons kommersiële kudde te verhoog.”

Jakkalsdans Dormers streef daarna om ‘n vrugbare, aanpasbare dier te teel wat ‘n aanwins vir enige kudde en teler sal wees. Marco meen: “Goeie bouvorm, eenvormigheid, breedte en goeie bene is hoog op ons lys van vereistes wanneer dit by ons skape kom. Ons teel ‘n vleisras wat ‘n groot raam moet hê en goeie bene is belangrik om die raam te kan dra.”

Wanneer daar vir Marco gevra word, waarom die Dormer-ras, antwoord hy: Waarom nie?” Hy sê: “‘n Dormer is bekend vir sy vrugbaarheid, goeie moederseienskappe en groei. Ooie wat meerlinge gee en goed na hulle lammers omsien met baie melk, en dan groei die lammers voor en na speen soos geen ander lam nie, en daarom kan ek nie aan ‘n rede dink hoekom nie Dormer nie.

“Die Vat 5-groep is juis gestig vir die jonger teler. Ons is ‘n paar jong asook gesogte telers in die bedryf wat regtig die beste gehalte wil najaag, met dieselfde doelwitte. Ek sien ‘n groot toekoms vir hierdie veiling en ons as groep is telers wat regtig ‘n groot passie deel met baie energie en groot drome. Dit is vir ons as groep belangrik om die gehalte van die veiling hoog te hou van die afskop met ons eerste veiling en dit te volhou oor die jare wat kom,” sluit Marco af.

Thaba Kwena Dormers

Thaba Kwena Dormerstoet is geleë in die hartjie van die Waterberge in Limpopo. Thaba Kwena Dormers is deel van Thaba Kwena Boerdery wat bestaan uit ’n Bonsmarastoet en krokodilboerdery.

Thaba Kwena Dormers se nommer een teeldoelwit is vrugbaarheid en daarmee saam loop die ander teelwaardes, want hulle moet die beste genetika moontlik in die stoet genereer.

Henk Pretorius, eienaar van Thaba Kwena Dormers, vertel: “Met die fokus op streng seleksie, volgens hoë-produserende, vrugbare diere wat insluit meerlinge, goeie moederseienskappe, goeie melkproduksie en genetiese teelwaardes, is dit ons missie om ons stoet fyn te bestuur volgens die rasstandaarde.”

Henk deel verder dat die uitdagings van hartwater van die kernstoet oorbrug is, en vandag floreer die nuwe nageslag in ‘n hartwateromgewing.

By Thaba Kwena Dormers word prestasietoetse baie akkuraat gedoen en veral na-speeninligting speel ‘n baie belangrike rol by seleksie. Net die beste is goed genoeg! Die Dormer wat streng geneties geselekteer word vir groei, het nie sy gelyke in die voerkraal nie. Thaba Kwena spog met voerkraallammers met ‘n ongelooflike GDT.

Henk vertel dat hy opgewonde is oor wat die toekoms vir die Vat 5-groep inhou: “Ek dink hierdie bied aan ons as jong opkomende Dormertelers wat dieselfde doel en tipe diere teel, die geleentheid om ons merk te maak en saam van krag tot krag te groei.”

Kalkvley Dormers

Kalkvley Dormers is gevestig op die plaas Rietfontein, distrik Williston, in die Noord-Kaap. Colene van der Merwe, eienaar van Kalkvley Dormers vertel dat haar doel is om vrugbare, aangepaste, funksionele diere te teel met goeie vleiseienskappe, balans en tipe.

Sy vertel: “Die diere het hulleself wonderbaarlik bewys deur in ekstensiewe toestande waar die gemiddelde reënval 100 mm per jaar is te produseer. Dit is dus ‘n skaapras wat in ekstensiewe sowel as intensiewe toestande optimaal kan produseer. Dit is ‘n hoogs vrugbare ras wat maklik lam en wat ook uitstekend presteer in kruisteling.”

Haar visie vir die Vat 5-Dormergroep is om diere van hoogstaande gehalte aan te bied wat enige koper goeie genetiese vordering kan bied.

Johanri Dormers

Johan Barnard boer in die Lindley-distrik in die Noordoos-Vrystaat. Hy het in 2005 sy Dormer-stoet, Johanri Dormers geregistreer.

Johanri Dormers is vandag ‘n gevestigde stoet en het reeds naam gemaak in die vroeë jare van sy bestaan deur top gehalte diere wat op die Nasionale veilings beskikbaar gestel is.

Deur die jare behaal die stoet gereeld top pryse vir sy diere en hou tans die nasionale rekord vir die duurste SP-ram en duurste SP-ooi nog op ‘n veiling verkoop. Jaarliks word daar ook top kommersiële diere uit die stoet verkoop en Johanri Dormers hou ook die nasionale rekord vir die duurste kommersiële ooi nog verkoop.

Volgens Johan boer hy nie net met Dormers omdat hy lief is vir die ras nie, maar ook omdat dit ongetwyfeld vir hom die mooiste skaapras ter wêreld is. Johan meen: “Vir my maak dit ekonomies sin om met Dormers te boer as gevolg van hulle hoë vrugbaarheid, goeie moederseienskappe en geweldige groei van die nageslag. Dormer-ramme is verder ook geweldig in aanvraag vir kruisteling om waarde toe te voeg by wolrasse soos die Wolmerino en Dohne-Merino.”

Johan Barnard pas ‘n baie eenvoudige beginsel toe as dit by teling kom: “Breed the best with the best!”

Hy sê: “Om te weet wat die beste is, moet jy jou skape ken en tussen hulle beweeg. Hiermee saam loop baie harde werk en die heel belangrikste die seën van ons Hemelse Vader.”

Johan Barnard sê hy voel bevoorreg en opgewonde om deel te wees van die Vat 5-Dormertelersgroep. Hy glo ook die gehalte diere wat op die veiling aangebied gaan word, hierdie groep gaan onderskei van net nog ‘n produksieveiling.

Maak seker jy loop nie die veiling van topgehalte Dormers van top telers in die bedryf mis nie. Dagboek die datum: 28 September 2024 te Parys Afridome.

Op aanbod:

40 SP en kommersiële ramme

50 SP ooie

150 kommersiële ooie

Vir enige navrae, kontak Piet Wessels by 082-857-78-27 of Jan Mostert, die afslaer, by 083-306-8408. Jy kan ook BKB Kroonstad kontak by 082-940-1967.