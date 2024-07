Val in by Val Boeredag of val in die pad!

As daar een ding is wat jy verseker kan weet is dit, daar waar ’n trekker loop en ‘n werktuig werk, daar daag ’n boer op!

Val Boeredag is geen uitsondering nie. Hiérdie demonstrasie-dag het vanjaar plaasgevind op 2 Julie, soos gewoonlik op die Waterval Boerevereniging Boeredag-terrein. Toe die ProAgri-span vroeg-vroeg daar opdaag, terwyl die dou nog op die gras lê, het die terrein reeds gewemel met gretige toeskouers wat gereed was vir die demonstrasies om af te skop.

Hoe werk die Val Boeredag?

Hierdie dag is ’n geleentheid vir potensiële kopers om elke moontlike trekker en werktuig in aksie te sien.

Bekende handelsname in die landboubedryf demonstreer een vir een hulle toerusting, terwyl die skare in twee rye langsaan staan om te bekyk hoe die werktuie werk. Demonstrasies sluit in alles van grondbewerkers en planters, tot hommeltuie, spuite en stropers. Dit bied boere die kans om self te sien hoe vinnig, skoon, doeltreffend en deeglik ’n masjien werk. Hulle kan ook al hulle vrae vra en met die verskaffers gesels.

Dit is natuurlik ook ’n wonderlike geleentheid vir verkopers om hulle nuutste tegnologie bekend te stel en die mark se reaksie daarop te sien.

’n Spesiale demonstrasie hierdie jaar was veteraan-trekkers wat ook hulle verskyning gemaak het.

Meer as net masjiene

Die atmosfeer by só ’n boeredag is iets om oor huis toe te skryf.

Een van die gewildste trekpleisters is natuurlik altyd ’n lekker kosstalletjie. En by Val Boeredag is daar meer as genoeg van hulle! Verbeel jou: soet oliebolle, taai biltong, ’n sappige boereworsrol en ’n wafel op ’n stokkie vir nagereg.

Van die ander stalletjies wat daar was, was produkte vir die bestuur van diere en gewasse en produkte wat van leer gemaak word.

Die lewende vertonings is ’n groot rede waarom veral die jongklomp die dag bywoon. Hierdie jaar se kunstenaars was Bernice West en Brendan Peyper.