Regering swyg terwyl AfriForum en Saai nóg droogtehulp stuur

AfriForum en Saai (Suider-Afrika Agri-Inisiatief) het die afgelope week ingetree om boere van die Noord-Kaap met droogtehulp te help nadat die regering nog nie hulp aan boere in die Williston-omgewing verskaf het nie. Die burgerregteorganisasie se Williston-tak, tesame met Saai, het 10 ton voer geskenk om die plaaslike gemeenskap en boere, wat gebuk gaan onder die voortdurende droogte, te ondersteun.

Die meeste boere in die omgewing het reeds tussen 60% en 80% van hul kudde verloor as gevolg van die ernstige droogte. AfriForum en Saai se skenking sal nou toesien dat 21 boere nagenoeg 6 500 kudde, bestaande uit skape, beeste en boerbokke, kan voer.

“Hoewel die regering versuim het om hulpbronne na die gebied te stuur, het AfriForum ingetree om die boere te ondersteun. Die feit dat die regering hande gevou sit is ’n bewys van sy ernstig agteruitgang. Dis onaanvaarbaar dat die regering nie sy verpligtinge teenoor die land se boere nakom nie. Hierdie droogte moet dadelik as ’n ramp verklaar word,” sê Tarien Cooks, rampbestuurspesialis vir AfriForum.

Die droogte duur al die afgelope 12 jaar in die gebied en die Suid-Afrikaanse Weerdiens (SAWD) voorspel dat die somerreënval vir die streek buitengewoon min gaan wees, wat nóg ’n groter las op die boere gaan plaas.

“Hierdie hulp oorbrug die huidige droogteperiode en die tyd wanneer daar weer geredelik voer beskikbaar sal wees. Dis tydelike verligting wat ons boere in staat sal stel om hul vee te onderhou totdat die natuur weer sy deel doen. Ons is baie dankbaar aan AfriForum vir sy volgehoue ondersteuning van die landbougemeenskap in hierdie uitdagende tyd,” sê Francois Rossouw, Saai se hoof uitvoerendebeampte.

AfriForum doen ’n beroep op die publiek om betrokke te raak by hierdie organisasies se pogings om droogtehulp aan boere te bied. Ondersteun AfriForum se noodfonds om www.afriforum.co.za te besoek vir meer inligting.

Bankbesonderhede vir AfriForum se noodfonds is as volg:

Bank: Eerste Nasionale Bank

Rekeninghouer: AfriForum MSW

Takkode: 261550

Rekeningnommer: 623 498 98 398

Verwysing: Voer