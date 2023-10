ProAgri SA 284

Kostestygings gaan boere knou

Suid-Afrika ervaar tans uiters hoë brandstofpryse. Nog kostestygings gaan die landbousektor volgende maand hard slaan. Die styging in brandstofpryse het boere moedeloos, maar aan gaan lê dink hulle nie eens nie.

Boere het egter ’n uitdagende tyd met insetkoste wat dramaties gestyg het, asook hoër brandstofpryse en die oorlog in Oekraïne wat kunsmispryse die hoogte in gedwing het. Hoewel die kunsmispryse nou weer bietjie gedaal het, is daar weer ‘prysstygings wat dreigend lê en wag om toe te slaan. Onkruid- en plaagdoderpryse is op en die prys van wisselvallige elektrisiteit het aansienlik gestyg.

Brandstofverbruik is ‘n baie groot uitgawe en die stygende dieselkoste het ‘n regstreekse invloed op die insetkoste van plant, spuit en vervoer. Ons boere is prysnemers wat insetkoste betref, want ons het ook nie daaroor beheer nie, net soos wat ons ook nie regtig beheer het oor die pryse waarvoor ons produkte verkoop word nie.

Boere wat aangeplante weiding besproei, moet kragopwekkers inspan, en hierdie uitgawes het ’n kettingreaksie op pryse. Beurtkrag beteken dat besproeiingstyd beperk is. Verwerkingsaanlegte vir byvoorbeeld katoen en sonneblomolie staan stil tydens beurtkrag en die produk wat in die verwerkingsproses is, gaan meestal verlore.

Tydens ‘n verslag aan die media by NAMPO Kaap in Bredasdorp het Abri Rautenbach, hoof van Absa AgriBesigheid, gesê die afgelope paar jaar se uitdagende toestande in die landbousektor het gewys dat boere wat aanhoudend beplan en herbeplan, daardie is wat reg voorberei is vir feitlik enige gebeurlikhede wat oor hulle pad kom.

Ek gesels met ‘n boer van die Springbokvlakte vroeër die maand waar hy verklaar: “Ons hoop op ‘n goeie opbrengs om te vergoed vir die hoër dieselprys. Ons moet positief bly, anders moet ons by die see gaan sit,” grap hy.

Blaai gerus deur hierdie maand se uitgawe van ProAgri. Een van die groot hoogtepunte hierdie maand was ons besoek aan NAMPO Kaap. Vier seisoene in vier dae het besoekers beslis nie afgeskrik nie. NAMPO Kaap se uitgestrekte uitstalgebied wat ’n uiteenlopende reeks landbouwerktuie, -dienste en -oplossings vertoon, was weer ‘n groot trekpleister vir boere van die Wes-Kaap.

Met meer as 330 nuwe uitstallers was vanjaar se NAMPO Kaap die grootste nog, met ‘n rekordgetal skougangers. Lees gerus van bladsy 13 tot 23 oor al die nuwe en nuutste nuus van NAMPO Kaap 2023.

In ons voorbladartikel kan jy meer lees oor hoe Pioneer met LumiGEN® hande vat om aan boere die beste oplossings vir saadbehandelings te bied. Lees meer op bladsy 2.

Die ProAgri-span bly toegewyd om die nuuste landbounuus aan ons boere te bring. Ons hoop julle geniet hierdie uitgawe en vind dit nuttig. Onthou ook om te loer na ons YouTube-kanaal waar ons die nuus ook digitaal aan ons boere bring.

ProAgri-groete!

Bianca Henning

bianca@proagri.co.za

Lees ProAgri SA 284 hier:

proagri_284_october_2023 – Internal link