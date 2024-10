’n Vinnige terugflits na Hoopstad Afrikaner se 85ste bulveiling

Die Hoopstad Afrikaner-groep het op 9 Oktober hulle merkwaardige 85ste veiling gehou by die Hoopstad Landbougronde. Met pragtige bulle en plat op die aarde mense, was hierdie veiling ’n uitskieter! Die trots, moeite en harde werk wat in hierdie tipe veilings gaan verdien ’n groot handeklap!

Indien jy dit nie kon maak nie, hier is die veilingsresultate:

8 SP bulle verkoop teen ’n gemiddeld van R44 375,00 en die hoogste prys van R70 000,00.

verkoop teen ’n gemiddeld van R44 375,00 en die hoogste prys van R70 000,00. 5 Dragtige SP koeie verkoop teen ‘n gemiddeld van R16 400,00 met die hoogste prys van R20 000,00.

verkoop teen ‘n gemiddeld van R16 400,00 met die hoogste prys van R20 000,00. 5 Kommersiële dragtige verse verkoop teen ‘n gemiddeld van R10 720,00 met die hoogste prys van R11 200,00.

verkoop teen ‘n gemiddeld van R10 720,00 met die hoogste prys van R11 200,00. 32 Kommersiële oop verse verkoop teen ‘n gemiddeld van R8 093,00 met die hoogste prys van R11 500,00.

Baie geluk aan elke koper en verkoper wat die veiling bygewoon het. Mag hierdie legendariese Hoopstad Afrikaner-groep nog hulle 100ste bulveiling teiken haal!

‘n Spesiale heildronk op die Hoopstad Afrikaner-groep

“Kameeldoringbome so plat hulle kroon So ruim en so wyd le ons vlaktes omheen Ons graanlande beestroppe Vetrivier skoon…. Dit vind ons net hier waar ons woon”

So begin Hoopstad se skoollied en soos die dorp se ingange ook vertel, hierdie is Afrikanerbees wereld.

Die geskiedenis van die Afrikanerbees is welbekend en gaan natuurlik baie baie lank terug, maar hulle het veral plaaslik bekendheid verwerf vir hulle rol in die Groot Trek. Ek dink nie daar is iemand wat die woord Groot Trek kan hoor sonder om die prentjie te sien van bloedrooi osse met lang horings wat waens oor berge trek nie. Na die Groot Trek het Voortrekkers uit die Winburglaer, ekspedisies gestuur om goeie weiding vir hulle vee te soek en op die vleie langs die Vetrivier afgekom. Beesboere sos die Du Plessis, van Biljons, De Wette, Theunissens, Erasmusse, Kotzes, Cronjes, Pieterses en Rasse het hulleself as Afrikanerbeesboere in die gebied gevestig. Hoopstad het so bekend geword as die tuiste van die Afrikanerbees en na die Anglo-Boereoorlog is daar hard gewerk om die beeste wat oorgebly het weer bymekaar te kry en aan te gaan. Baie stories word vertel van vrouens wat beeste weggesteek en met hulle in die rivierlope rondgetrek het om te verhoed dat hulle na konsentrasiekampe geneem word.

Na die stigting van die Afrikanerbeestelersgenootskap in 1912 in Potchefstroom het die behoefte ontstaan om ‘n sentrale mark vir die koop en verkoop van stoetbulle te vestig en daarom is die Hoopstad Afrikanerbultelersvereniging in 1939 gestig en is die eerste Hoopstad Afrikanerbulveiling gehou. En hier is ons vanjaar, 85 jaar later, in 2024 om die 85ste agtereenvolgende Afrikanerbulveiling saam met julle te vier, die oudste stoetbulveiling in die land. Voorwaar ‘n merkwaardige prestasie om op trots te wees.

Hier aan die walle van die Vetrivier het ons as kinders van Hoopstad en Afrikanerbeesboere, grootgeword met die veiling as een van die hoogtepunte op die kalenderjaar. My pa het glo die eerste veiling as klein babatjie in 1939 in sy stootwaentjie bygewoon. Wie onthou nog die bul-bul speletjies saam met die Genisse, Lyells en die Van Beecks in die ring en worsbraai saam met die parade as die bulle die middag voor die veiling vertoon word en al die dorpsmense kom kyk. Dis ook hier, saam met die beeste wat ons ons belangrikste lewenslesse geleer het: Moet nooit naby ‘n Afrikanerkoei met ‘n klein kalfie kom nie, net soos ‘n mens ma sal sy haar kind met haar vlymskerp horings en lewe beskerm. Net soos die Afrikaner moet jy kan aanhou en uithou as dit droog en omstandighede moelik is, net soos die Afrikaner moet jy bosluis en parasiet bestand wees en jou nie aan elke kleinserigheid steur nie en net soos die Afrikaner het jy die vermoee om enige plek in die wereld aan te pas want jou wortels is reg en diep geanker. En net soos Afrikanerbeesboere, het almal hulle eie idee van wat mooi en reg en raseg is.

Vergun my dus om vanaand ‘n heildronk in te stel op die Afrikanerbees, wat groter as ons almal is, wat al alles gesien en beleef het en wat lank nadat ons almal vertrek het nog steeds hier sal wees. En natuurlik ook op die Hoopstad Afrikanerbeesbultelersvereniging wat al vir 85 jaar getrou oor hierdie trotse bees en tradisie waak.

‘n Lekker spitbraai ter herdenking van die Afrikanerbultelers

Wat is nou beter as ‘n lekker vleisie op die vuur en geselige mense om die aand af te sluit en sodoende die telers te vier vir 85 jaar se veilings!