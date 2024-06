Merke, gereed, stroop! | Stroperresies 2024

By

Waar die graan geil en goud staan moet daar gestroop word. Strooptyd stop vir geen wind of weer nie. En enige boer wat sy boerdery ernstig opneem, weet dat die masjinerie wat hy gebruik net so belangrik is soos die gehalte van sy gewas.

Suid-Afrikaanse boere wil daarom net die béste van die beste stropers gebruik. Met al die hoë gehalte handelsname beskikbaar in ons land, kan dit egter ’n moeilike besluit wees. Dus, om die wenner te bepaal, word daar elke jaar ‘n stroperresies gehou! Die stroperresies word deur die Grootpan Studiegroep in samewerking met Du Preez Landgoed aangebied.

Stropers van verskillende fabrikate ding regstreeks teen mekaar mee. Al die stropers staan in ’n ry langs mekaar op ’n mielieland. Dan is dit een, twee, drie stroop!

Dit is met groot opwinding en afwagting wat die skare wag om te sien watter stroper eerste oor die wenstreep ry.

Daar is egter ’n hele rits kriteria wat die wenner bepaal. Dit werk soos volg: Spoed (50%), vermorsing van graan agter stroper (20%), gebreekte pitte bo die sif (10%), gruis onder die sif (10%) en koppe gelos of geknip (10%).

Stropers neem deel aan twee kategorieë, die klas 6-afdeling en die klas 8-afdeling.

Uitslae van klas 6

Jy het al gehoor dat die koring van die kaf geskei word, maar hier word die mielies van die stronk geskei! New Holland het lag-lag stof in die ander stropers se oë geskop met hulle Cr6.80 stroper.

Hier is die klas 6 uitslae:

New Holland se CR6.80 Case IH se 6150 CLAAS se Trion 720 John Deere se S760

Uitslae van klas 8

Dit is nou maar weer eens bewys, CLAAS is baas… CLAAS se Lexion 8700 het loshande weggestap met die goud vir klas 8.

Hier is die klas 8 uitslae:

CLAAS se Lexion 8700 Case IH se 8250 Fendt se Ideal 8 T John Deere se S780 New Holland se CR7.90 Massey Ferguson se 9895

Uitslae van die tapkarresies

Tydens die Stroperresies is daar ook ‘n tapkarresies, waar daar verskillende handelsname tapkarre teen mekaar meeding om te sien watter masjien die vinnigste kan tap.

Hier is die uitslae van die tapkarresies:

Agri Afrika, Legend Chaser 24-Ton Feeler Africa 36-Ton BPI 21-Ton AgriCad 18-Ton JBH Agri 16-Ton Rula Agri, Ferto 200 18-Ton