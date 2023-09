Massey Ferguson het ‘n plan vir elke soort boerdery by Kaap NAMPO

By 2023 se Kaap Nambo in Bredasdorp het Massey Ferguson seker gemaak daar was iets vir elke soort boerdery – van boord- tot suiwelboerderye. Brendon Puttick, verkoopsbestuurder van die Wes- en Oos-Kaap, brei uit op die wye reeks oplossings wat dié vervaardiger beskikbaar het .

Massey Ferguson se Global Series trekker is beskikbaar in drie verskillende raamgroottes: die 47-reeks, die 57-reeks, en die 67-reeks. Hierdie trekkers is beskikbaar met ‘n kraguitset van tot en met 130 perdekrag (22 kW).

“Ons kan ook vir jou boordtrekkers aanbied,” vertel Brendan. “Ons het ook geluister wat ons kliënte soek en het nou ook die splinternuwe Triton-stropers.”

Ander produkte sluit in selfaangerewe spuite, hoë-perdekrag trekkers en laaigrawe.

