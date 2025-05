Limagrain se nuutste kultivars bied ‘n volle mieliepakket

355 words

Limagrain is ‘n saadmaatskappy wat deur boere bestuur word vir boere. In hulle bestaan van sestig jaar het hulle hulleself reeds geposisioneer as ‘n wêreldleier en nou beoog hulle om hulleself ook as Suid-Afrikaanse saadleiers te vestig.

By NAMPO 2025 het hulle hullewêreldklas-mieliekultivars met boere gedeel.

Fanie Yssel, tegniese bestuurder van Limagrain, vertel dat hulle ‘n volle pakket wit- en geelmieliekultivars het wat spesifiek vir Suid-Afrikaanse boere ontwikkel is. Twee van hulle top witmieliekultivars is hulle LG31.747 en sy opvolger die LG31.753.

Die kultivars is baie goeie droëland- en watertafelmielies wat sterk meerkoppig is met ‘n baie goeie graangehalte.

Die LG31.747 bevat Roundup en Yieldguard. Dit is ‘n nuwe kultivar met medium volwassenheid en uitsonderlike opbrengspotensiaal, uitstekende staanvermoë en goeie siekteverdraagsaamheid.

Die LG31.753 is ‘n splinternuwe medium volwasse wit baster wat aangepas is vir alle groeistreke met uitstekende agronomiese eienskappe.

Aan die geel kant het Limagrain hulle staatmaker KKS8410 wat volgens Fanie in die stadium nog die voorste mielie onder besproeiing vir kuilvoer is. KKS8410 het ‘n baie goeie plant-tot-graanverhouding wat goeie gehalte graan lewer.

Hulle het ook onlangs hulle nuwe, vinniger besproeiingsmielie, die LG 31.660BR wat ‘n geelmieliebaster is, spesifiek vir die oostelike produksiestreke bekendgestel. Die kultivar lewer uitstekende opbrengs en staanvermoë en droog ook vinnig af.

Limagrain se staatmakergeelmielie is die LG31.752 wat die afgelope twee jaar die nommer een mielie was in die LNR- oftewel Graan SA-proewe.

Jacque Breytenbach, operasionele bestuurder van Limagrain Suid-Afrika, vertel dat Limagrain reeds sestig jaar goeie opbrengste vir boere lewer. Die maatskappy is in 1965 in Frankryk gestig. Vandag word die maatskappy deur 1 300 boere besit in ‘n koöperasie.

“Limagrain is hier om te bly. Ons het klaar sestig jaar agter die blad en beplan om boere nog sestig jaar te dien. Limagrain groei elke jaar deur nuwe variëteite bekend te stel, veral vir mielies en sojabone. Ons is klaar ‘n groot speler in die internasionale mark en sterk op pad om ‘n groot speler in die Suid-Afrikaanse mark te word,” sê Jacques trots.

