Blouberg Aanteelveiling kyk na die toekoms op 30ste verjaardag

Sedert die bestaan van Blouberg Aanteelveiling het lede die strewe na gehalte genetika van beeste met sterk raskenmerke nagestreef. Hierdie is nie net die grondslag van elke lid se boerdery nie, maar ook die resultaat wat jaarliks op die veiling aangebied word. Nou, na dertig jaar, kyk dié boere uit die Vivo-distrik trots na wat hulle bereik en rig hulle fokus op die toekoms.

Blouberg Aanteelveiling is nie sommer net ‘n paar boere wat saam kom en besluit vandag hou ons veiling nie. Nee, dit is ‘n proses wat jaar na jaar, dag na dag toegepas word deur toegewyde boere om te verseker die beste diere uit elke kudde word op aanbod geplaas vir ander beesliefhebbers.

“As voorsitter is dit my doelwit om te vra: hoe gaan ons volhoubaar bly?” sê Arthur Blofield, voorsitter van Blouberg Aanteelveiling. “Meer spesifiek, hoe verseker ons die veilingsgroep se voortbestaan?” brei hy uit. “Wat dit lekker maak is dat jong mense soos JD (Venter) en Shaun (White) inkom wat die nuwe, jonger bloed is. Ons wat die afgelope 30 jaar die naam gedra het soos Johan Venter, JD se pa, begin nou uittree, maar entoesiastiese jong boere neem die aflosstokkie oor.

“Ons – die stigtersgenerasie – wil graag sien hoe die veiling groei in die hande van die volgende generasie, daarom is dit belangrik dat ons verseker die regte fondasie is reeds vir hulle gelê.”

‘n Gesonde kudde bou ‘n gesonde veiling (en inkomste)

“Ons algehele doelwit is om voortdurend verbeter,” noem Arthur. “Gesondheid is vir ons ‘n belangrike fokuspunt. Die drie goed wat ons min of meer kan waarborg is die beeste se Tuberkulose-, Brucella (BM) en Bek-en-klouseer-vrye status.”

Een manier hoe lede van die Blouberg Aanteelveiling die gesondheid van elke bees verseker is om nou saam met die veeartse te werk. “Hulle moet meer betrokke wees by die kudde, want die kudde sertifikaat word tans toenemend van belang juis om die koper en die verkoper albei te beskerm,” verduidelik hy.

Verskeie maatreëls verseker dat die gesondheid van elke dier, naamlik bloedtoetse, gereelde skedewasse, visuele inspeksies en inentingsprogramme. Dit is ‘n groot belegging, maar wel een wat sy waarde toon tydens die aanteelveiling.

“Blouberg Aanteelveiling se lede kan net dankie sê aan al die veeartse se bystand en voorbereiding van die kuddes vir die 2024 veiling,” sluit hy af.

Merk die datum!

Ongeveer 500 kommersiële diere sal beskikbaar wees op die dertigste veiling. Kopers kan uitsien na beide Bonsmara- en Bovelder beeste wat die ring sal betree. Dit sluit in koeie met kalwers (3-in-1), dragtige koeie, dragtige verse, en oop verse.

Die beeste is streng geselekteer uit verskeie kuddes. Deelnemende lede van hierdie jaar se veiling is:

Arthur Blofield van AB Boerdery

Johan en JD Venter

Etienne en Evert van Staden van Neustadt Boerdery

Human du Preez van Uitdraai Boerdery

Japie van der Goot van VDG Beesboerdery

Johan en Dian Venter

Pieter Hoogenboezem en Shaun White van Vlieland Boerdery

Rickus Bothma

Schalk van der Watt

Stephen Fick van Kalkoven Boerdery

Wouter van Amstel en Seuns van XHRS Investments 43 Pty Ltd

Gasverkopers

Mynhardt Botha van JMB Bonsmaras en Botha Bonsmaras

Piet Voster/Freek Gouws van Zivoscene Pty Ltd

Die veiling vind plaas in Vivo op die 8ste Februarie 2024. Dit begin om 11:00.

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com