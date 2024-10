Vissershok se boerdery groei: Agrico put waarde uit Dieperivier se water

Groot Phesantekraal Boerdery, wat die plaas Vissershok insluit, is geleë naby Durbanville langs die oewer van die Dieperivier en het ‘n ryk geskiedenis wat al oor geslagte strek.

Vissershok, wat amptelik as ‘n erfenishulpbronterrein erken word, is een van die oudste plase in Suid-Afrika en was die land se eerste koringplaas. Die rivier het die plaas se storie gevorm – sy vestiging, uitdagings en toekoms hou alles verband met die rivier wat deur die plaas vloei.

Vandag is Groot Phesantekraal Boerdery ‘n goed gediversifiseerde en vooruitstrewende boerdery met die vierde en vyfde geslag van die Brink-familie, André Brink en sy seuns, Rennie en Jeandré, wat aan stuur van sake is.

Hierdie familieboerdery bestaan vandag uit ses boerderytakke, naamlik kleingraan, vee wat insluit ‘n Dohne Merino-skaapboerdery asook Hereford-beeste, wyndruiwe, ‘n voerfabriek, gasvryheidafdeling wat die boerdery nader aan die verbruiker bring en ‘n nie-landboutak (boudepartement) wat help om die plaas se risiko te versprei. Die onderneming plaas ‘n groot fokus op waardetoevoeging in al die takke.

By hierdie familieboerdery is almal betrokke en elkeen het sy spesifieke verantwoordelikheid.

André is verantwoordelik vir die algehele bestuur van die boerdery en identifiseer nuwe geleenthede vir uitbreidings en waardetoevoeging. Rennie bestuur die kleingraan- en wynafdelings, terwyl Jeandré op die veeafdeling en die voerfabriek konsentreer. André se vrou, Ronelle, hanteer die bemarking, administrasie en uitvoer van die wyn.

Die Brink-familie glo ‘n plaas, soos enige ander sake-onderneming, moet waak teen stagnasie en hulle probeer dus om op die voorpunt van nuwe tegnologie en nuwe boerderymetodes te bly.

Tegnologie is egter duur, so die Brink familie glo dit moet funksioneel wees en waarde toevoeg. Dit moet ook kostedoeltreffend gebruik word om grondgebruik optimaal te bestuur en natuurlike hulpbronne in stand te hou.

Rennie Brink vertel: “Grondpryse het die afgelope paar jaar van ons vereis om meer op ons eie grond uit te brei. Die Dieperivier wat hier deur die plaas, Vissershok, loop, loop elke winter baie sterk. Ons het sewe jaar geneem om die waterregtelisensie te kry. Daarna het ons redelik uitgebrei op die plaas en ‘n groot dam vir watervoorsiening vir besproeiing opgerig.”

Plaaslike vennote

Ons het met Agrico gepaat om te bepaal wat die beste oplossing vir ons behoeftes is. Ons kom hoofsaaklik van Durbanville af en so ook Agrico, daarom het ons sterk daaroor gevoel om plaaslik te ondersteun. My pa en die Andrags kom al ‘n lang pad saam en ons het gevoel dit is die regte vennoot in die bedryf om te hê. Hulle het ons bygestaan om die regte besluite te neem.

“Ons grootse risiko hier in die omgewing is diefstal. Agrico het die nuwe geslag G4-spilpunt, wat diefstalbestand is, vir ons aanbeveel omdat dit feitlik geen sigbare komponente op die spilpunt het nie; alles is toe. Die Agrico-span het vir ons die somme oor die besparings gemaak, insluitend die doeltreffendheid van die stelsels wat hulle vir ons ontwerp het.”

Gerrie Herbst, meganiese ingenieur van Agrico, vertel: “Hier by Vissershok het ons as die Agrico-span ‘n pasgemaakte projek gedoen. Hier was geen ontwikkeling gewees nie, ons het van begin tot einde alles deurgedraf – van die oorspronklike ontwerp, waar ons na Rennie toe gekom het met die planne vir die 80 ha wat hulle wou ontwikkel. Van daar af het ons die aanbevelings gedoen, die pomp en masjienkeuses tot die fisiese oprigting van die spilpunte, die pompkamers en die suksesvolle voltooiing van die projek.”

Rennie vertel: “Ons het vier G4-spilpunte hier op die plaas opgerig, wat nou vir ons ‘n langer tydperk van die jaar gee om verskeie gewasse te plant, veral op ons kleinste sirkel wat 11 ha beslaan en die grootste een van 25 ha.”

‘n Seisoen ekstra

Hy deel verder: “Ons het vanjaar Januarie en Februarie ons eerste somergewas ge-oes, en ons het tans koring onder die spilpunte, wat ons kon natmaak toe dit bietjie droër geraak het gedurende September. Ons sien uit daarna om die volgende somergewasse na die koringoes te plant.

“Die grootste voordeel wat ons uit die oprigting van die spilpunte kry, is die feit dat ons ‘n somergewas kan verbou wat ons nooit in die verlede kon doen nie, so, daar is ‘n bykomende opbrengs wat nooit daar was nie. Voorheen het die grond het dormant gelê, maar nou kan ons iets verbou.

“Ons veevoeraanleg is ook baie voordelig. Waar ons dit voorheen in die verlede bykomende voer moes gaan inkoop, sit ons nou die waarde by ons eie produk en hoef nie bykomende uitgawes soos in die verlede aan te gaan nie. Ons verbou nou ons eie kuilvoer en groenvoer. Ons kan weer op ‘n ander land iets anders plant wat meer winsgewend is, en ons kan ons eie kuilvoer produseer teen ‘n fraksie van die koste,” sê Rennie.

Voordele van die G4-spilpunte op Vissershok

Elke spilpunt is opgerig met sy eie pyplyn en sy eie pomp. As daar onderhoud gedoen moet word of ‘n ‘n pyplyn breek, dan staan net die een spilpunt en nie die hele stelsel nie.

Gerrie vertel: “Ons het twee pomphuise hier opgerig wat ook eers aan die boer deur middel van 3D-modelsketse voorgelê is, om elke komponent te kan sien en bestudeer (sien hieronder voorbeelde van die modelsketse wat vir Vissershok saamgestel was).

Gerrie voeg by: “Die een is ‘n sandpompkamer wat hoofsaaklik gedurende wintermaande die dam se water vanuit die rivier pomp. Die hoofpompkamer het vier pompe, elkeen met sy individuele pyplyn wat na elkeen van die spilpunte afsonderlik vertak van daar af. Die voordele is dat jy per pyplyn minimale druk vereis, slegs dit wat die afsonderlike spilpunt vereis, wat ook help met die beheer wat jy op elke afsonderlike masjien het.”

Rennie meen: “Wat lekker is van die G4-spilpunte en die pakkette wat ons op hulle gesit het, is dat dit ons daartoe in staat stel om doeltreffend water toe te dien wanneer die krag of elektrisiteit die goedkoopste is, en wanneer die wind nie waai nie (die wind is ‘n redelik groot faktor hier by ons gedurende somermaande) kan ons op die regte tye die water toedien op die doeltreffendste manier met die minste vermorsing.”

Meer oor die G4-spilpunte

Die G4-spilpunte is ontwerp met diefstalbestandheid in gedagte, met geen oop, sigbare komponente op die masjien nie. Die bande kan ook nie gesteel word nie, te danke aan die diefstalbestande boute.

“Ander masjiene het ‘n 3,3 meter uitlaatspasiëring met ‘n ekstra opsie om nader te kom. ‘n Voordeel van die G4-spilpunt is die feit dat hy ‘n uitlaat-spasiëring 2,5 meter het, wat beteken jy kan jou spuite nader aan mekaar hang, wat ten einde sorg vir eenvormiger watertoedienning,” verduidelik Gerrie.

Die G4-spilpunte is toegerus met ‘n “Advanced Rain”-beheerkas wat inskakel by jou GPS, wat ‘n drukmeter op die punt van die spilpunt insluit, wat jou toelaat om energie optimaal te verbruik en energie te bespaar.

Alles gebeur met die druk van ‘n knoppie

Die G4-spilpunte is as standaard toegerus met afstandbeheer (web control), waar die boer na oprigting ‘n gratis proeftydperk van twee jaar het om te besluit of hy wil voortgaan daarmee of nie. Daarna kan die diens teen ‘n bykomende koste voortgaan. Dit verryk die boer se lewe deurdat hy nie nodig het om na elke masjien te ry om te sien wat aangaan nie. Hierdie toepassing stel jou in kennis van enige probleme of tekortkominge, selfs van diefstal!

Rennie vertel hoe die afstandbeheer sy lewe vergemaklik: “Die afstandbeheer waarmee hierdie spilpunte opgerig is, is ‘n baie groot pluspunt vir my. Ons basisplaas is ongeveer 25 km van Vissershok af, en om elke keer te ry om iets te kom kyk, vat baie tyd uit jou dag uit. Nou kan ek my foon optel en elke spilpunt, en elke pomp se druk sien – op die sentrale punte asook die eindpunt van die spilpunt.

“Ek kan die spilpunte ook vanaf my foon aan- en afskakel, en nog ‘n pluspunt is die feit dat ons ‘n tydstelsel kan koppel om af te skakel wanneer elektrisiteitkostes te hoog is en weer aan te skakel wanneer dit laer is. Die alles met die druk van ‘n knoppie!

“Daar is ook veiligheidstelsels aan die spilpunte geïnstalleer om outomaties af te skakel sou daar ‘n pyp bars of die druk nie reg is nie, en jy kry ook onmiddellik ‘n kennisgewing. Die Agrico-span ook enige tyd aanlyn op die spilpunte inskakel sou die druk nie reg wees nie, en dit van hulle kantore af aanpas en regstel,” voeg hy by.

Agrico se betrokkenheid

“Van begin tot einde het Agrico die pad saam met ons gestap, asook na die tyd. Ondersteuning en bystand is net ‘n oproep weg! Tot op hede het ons werklik nog net klein uitdagings gehad, maar wanneer jy die foon optel, is die Agrico-span onmiddellik beskikbaar om te help en om te vervang wat versoek word,” sê Rennie.



“Ek sal hierdie spilpunte beslis vir enige ander boer aanbeveel. Dit is die nuutste tegnologie en tegnologie beweeg baie vinnig; jy moet seker maak jy bly by. Ons het in ‘n jaar se tyd nog geen diefstal gehad nie, die pompe loop doeltreffend, die masjiene gebruik elektrisiteit so suinig as moontlik en die afstandbeheer is uitstekend.

“Ons is besig met bykomende aansoeke om waterregte en Agrico het reeds die planne opgestel vir die volgende uitbreidings. Ons is definitief op die regte pad saam met Agrico en ons gaan nog ‘n lang pad saam met hulle stap!” sluit Rennie af.

Agrico verstaan die behoeftes van die boer en maak seker om pasgemaakte oplossings aan boere te kan bied volgens elkeen se spesifieke behoeftes. Agrico spog ook met ‘n 24-uur aanlyndiens wat aan boere ‘n ondersteuningsnetwek bied.

Vir meer inligting oor Agrico en hoe hulle jou boerdery vorentoe kan vat, besoek vandag nog hulle webwerf by https://agrico.co.za/