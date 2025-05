74 words

‘n Blinknuwe Case IH JX45-Ttrekker pryk op Leon Fourie van Olifantskopboerdery by Thabazimbi se plaas – net omdat hy egte Case IH-onderdele koop.

Leon is die gelukkige wenner van CNH se Wen-‘n-trekker-kompetisie en hy het sy prys onlangs by die Case IH-tak in Thabazimbi gaan haal. Die Case IH JX45T is ‘n veeldoelige tweewieldryfstaatmaker met ‘n turboaangejaagde driesilinderenjin wat 31 kW lewer.

Kyk die volle storie hier: