VIDEO: Soutpansberg se Produksieveiling 2024

Soutpansberg Bonsmara is in 2009 geregistreer nadat die fokus sedert 2006 van Afrikaners en Simmentalers verskuif het na die Bonsmara-ras. Bonsmaras is sterk geteel om nie net te oorleef nie, maar ook kommersieel en as teeldiere te presteer.

Hul gehardheid en aanpassingsvermoë het hulle as Suid-Afrika se grootste ras gevestig. Streng seleksie verseker dat enige bul wat nie aan die standaarde voldoen nie, uitgeskot word.

Die veiling vind plaas op 11 Oktober 2024, by Die Drukgang, te Vivo. Jy kan die veiling ook aanlyn kyk, by Meerkat Online Auction https://auctions.meerkatonline.co.za/