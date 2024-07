VIDEO: Pannar Val Boeredag 2024

Pannar bring gemeenskap bymekaar by Val Boeredag 2024.

Carl Otto, streeksbestuurder van Pannar-saad, noem dat dit ՚n voorreg is om by Pannar betrokke te wees op Val Boeredag en dat die onderneming graag wil teruggee aan die gemeenskap. Met sestig jaar se bestaan in die landboubedryf, poog Pannar om aan boere die regte produkte te bied asook die noodsaaklike kundigheid en diensondersteuning om sodoende saam te stap op die pad na sukses. Betrokkenheid in die gemeenskap is ՚n baie belangrike deel daarvan om verhoudings te kweek met die boere. Dit is uiteindelik die boublokke tot ՚n langtermyn samesyn.

Besoek Pannar se webtuiste by https://www.pannar.com/ vir meer inligting om jou boerdery ook deel te maak van die suksesstorie.