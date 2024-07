Jupidex se Kverneland Enduro Pro 5000T val in boere se smaak by Val Boeredag

Jupidex se Kverneland 13-tand CLG-skeurploeg in aksie by Val Boeredag.

Nommerpas werktuie wat so reg in boere se smaak val is wat Jupidex by Val Boeredag gedemonstreer het.

Izél Grobbelaar, bemarkingskoördineerder van Jupidex vertel: “Wat ՚n wonderlike geleentheid om deel van Val Boeredag 2024 te wees. Dit is vir Jupidex ՚n groot voorreg om hand aan hand met die boer te stap by geleenthede soos dié; om te sien wat hulle behoeftes is, hoe hulle dit ervaar in die veld, en om aan hulle die oplossings te kan bied wat hulle sak pas, met finansieringsopsies daarmee saam.”

Jupidex het weer met net die beste van die beste gespog en hulle eersteklas Kverneland-grondbewerkingstoerusting en strooiers trots aan boere gedemonstreer. ZW Nichols, segmentbestuurder van Jupidex, vertel: “Die werktuie wat ons vandag hier by Val aan die boere demonstreer het, is ons Kverneland Enduro Pro 5000T asook ons 13-tand CLG- skeurploeg, en ons nuwe Kverneland Exacta TL-presisiestrooier. Ten spyte van die harde grond het ons werktuie hulle staal deeglik gewys.

“Dit is vir ons as Jupidex belangrik om deel te wees van boeredae soos hierdie, om aan boere ons reeks toerusting te wys, en om hulle gerus te stel dat ons deurlopend die pad saam met die boer stap,” sluit ZW af.

Christopher Laubscher, verkoopsbestuurder van Jupidex, vertel dat die boere en hulle klante die spil is waarom hulle onderneming draai: “Ons verstaan dat tyd geld is en daarom is dit van uiterse belang dat ons span – van ons verkoopsmanne en tegniese spanne tot handelaars – die nodige kennis dra om ons boere te kan help waar nodig om staantyd te beperk. “Ons het ՚n standaard 12 maande waarborg regdeur ons reeks produkte en op ons Kverneland-reeks 24 maande waarborg, wat ons boere gemoedsrus gee dat ons agter ons produkte staan,” sluit hy af.

Die Kverneland Enduro Pro 5000T

Die Enduro Pro 5000T is ՚n sleepbare grondbewerker wat vyf meter breed werk met drie rye tande. Die 18 tande is ongeveer 285 mm uit mekaar gespasieer met dubbelrollers wat agterna kom, om ՚n konstante werkdiepte en die herkonsolidasie van jou grond te verseker. Die werksdiepte word veilig en sonder moeite vanuit die kajuit verstel terwyl die werktuig steeds jou grond bewerk, wat natuurlik tyd bespaar en operateursgerief verseker.

Die Enduro Pro 5000T het ՚n hoëspoed-bewerking wat teen 10 tot 12 km per uur werk en bied ՚n werkdiepte van 350 mm. Die Enduro Pro is toegerus met die nuwe Triflex 700-tand. Dié veerkragtige tand kan 7 cm van kant tot kant meegee om verby versperrings soos klippe te spring en het ՚n outomatiese wegbreek van 700 kg. Hierdie grondbewerkers is geskik vir ՚n wye reeks toestande, veral vir stoppelbewerking en vir bewaringsbewerking, om jou grondstruktuur te bevorder en grondvog te bewaar.

As jy meer wil weet oor Kverneland se reeks werktuie vir alle toepassings, kontak Jupidex by (+27)33-386-3574, stuur ՚n e-pos na info@jupidex.co.za, of besoek hulle webwerf by http://www.jupidex.co.za.