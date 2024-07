Plaas jou pitte presies met Case IH se Early Riser-planter

Case IH was vanjaar weer by Val Boeredag en het hulle 2120 Early Riser-planter aan boere bekendgestel.

“Ons is baie opgewonde om te sien hoe die presisieplanter vlamvat teenoor ander planters in die mark. Die planter sal vir elke boer se plaas werk,” sê Bertus Barkhuizen, produkspesialis van Case IH.

Die planter is beskikbaar in ՚n ses- en agtry met 76-sentimeter spasiëring en kan vloeibare en korrelkunsmis toedien. Saadbakke van 57 kg of 90 kg kan per ry geplaas word. “As ons voor by die planter se kunsmistoedieners begin, kry ons twee verstellings aan die planter, ՚n enkel- en ‘n dubbelkunsmiskouter. Agter hulle is die ryskoonmakers wat vanuit die kajuit beheer word.”

Die plantry se bodem is plat, sodat al die saad egalig op presies die regte diepte geplaas kan word. “Die dieptebeheerwiele is spesiaal gevorm om grondkompaksie te verminder,” verduidelik Bertus.

Die planter het dubbelwiele agter met een rubberwiel aan die buitekant. Die rede hiervoor is dat jy die grond wat jy uit die sloot haal weer wil terugsit in die grond en vastrap, sê hy. Die spesifieke patroon wat hulle agter op die drukwieletjie het, laat ՚n duidelike afdruk in die grond. Hy sê ook dat die middellyn kan oopkraak sodra dit droog raak en dit is juis om saadontkieming te help.

Die masjien se massasaad- en kunsmisbakke is gereed vir presisieplantwerk. “Die bakke hou 3 ton korrelkunsmis of 2 900 liter vloeibare kunsmis” sê Bertus.

Die planter word elektries aangedryf, maar die kunsmisplasing word hidroulies aangedryf.

Die planter word standaard toegerus met seksiebeheer wat die beginpunt is van enige goeie presisieplantwerk. Die planter gebruik AFS Pro 700-sagteware en jy kan bykomend ISOBUS-tegnologie inspan.

Vir meer inligting oor die presisieplanter of handelaars in jou omgewing, besoek Case IH se webwerf by https://www.caseih.com/en-za/. Hulle sal jou ook help indien jy enige navrae oor die planter het of onderdele benodig.