VIDEO: New Holland by Balfour Hooidag 2025

Top hoëdigtheidbale – ‘n Rewolusionêre stap in baaltegnologie en baaluitnemendheid in die hoëdigtheidbaalsegment, stel New Holland BigBaler 1290 High-Density in staat om bale met tot 22% meer digtheid as standaard konvensionele balers te produseer. Dit sorg vir meer doeltreffende logistiek en vervoer–ideaal vir professionele baalkontrakteurs en baalhandelaars.

Vir meer inligting, kontak jou naaste New Holland-handelaar, skakel Derrick Coetzee by (+27)82-524-7447 of besoek die webwerf by www.newholland.com/za.