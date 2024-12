Van plaas tot eindstreep: Massey Ferguson, onberispelike trekkers … en hoe fietsry meer soos boerdery is as wat jy dink!

Massey-trekkers is voor in die koor met hul geïntegreerde tegnologiese stelsels.

Boerdery is nie altyd pret en speletjies nie. Dit verg uiterste deursettingsvermoë en veerkragtigheid (en soms baie geduld!) om die oes aan die einde van die seisoen te sien. Sommiges vergelyk dit met ’n maraton, of in hierdie geval, fietsren!

Damien Stamp, derde-generasie boer by Chartwell Farms, sê die volgende oor sy twee passies: fietsry en boerdery: “Bergfietsry het iets geword wat ons elke dag op die plaas doen. Ek en my pa hou besigheidsvergaderings op ons fietse. Dit hou verband met boerdery, hoe lang en moeilik seisoene kan wees, net soos lang en moeilike wedrenne soos Cape Epic.

“Jy berei lank voor vir ’n oesseisoen of ’n plantseisoen, maak seker dat al jou toerusting in werkende toestand is, en pas alles toe wat jy geoefen en voorberei het.”

Damien sê trots dat hulle altyd Massey Ferguson-trekkers op hul plaas gehad het. “Ons het begin met die MF 7618, en ons het ’n MF 7624 gehad. Ons het pas die eerste rotasie met daardie trekkers voltooi, en nou het ons ’n splinternuwe MF 7S,” sê hy.

Massey Ferguson: Altyd netjies, altyd opgeruimd

Volgens Damien doen Massey Ferguson iets reg met hul ontwerp. Hy sê: “Massey het dit regtig netjies en ordentlik gedink met hoe hulle hul trekkers baie eenvoudig gehou het, tog het hulle al die sleutel tegnologieë wat jy benodig, ingewerk.” Hy gaan voort deur te sê dat die mees opwindende deel van hul trekkervloot is hoe Massey al hul stelsels in die trekkers geïntegreer het.

Hy is nie die enigste een wat so voel nie. “Ons hou van hoe die tegnologie in die verskillende trekkers met mekaar praat,” sê Steve Stamp, Damien se pa, wat al meer as 50 jaar boer. “Kom planttyd, mik ons dat ons drie planters met mekaar saamwerk in terme van kartering, AB-lyne, voorskrifkaarte en so aan.”

Steve noem dat hulle sowat ses jaar gelede weer in die Massey-toneel ingetree het. “Dit was ’n wonderlike pad vir ons! Ons het volle vertroue in die produk. Ons glo vas, nadat ons die volle pakket hier op die plaas gesien het, dat Massey ’n handelsmerk is waarmee ons die toekoms kan ingaan.”

Maak die meeste van jou lande met Massey

“Deesdae is dit baie belangrik om elke vierkante meter ten volle te benut. Die gebruik van seksiebeheer het ’n groot bate geword. Om grenslyne te hê en te weet dat jy vrylik kan plant sonder oorvleueling, is ’n kern van die proses,” verduidelik Damien.

Hy voeg by dat hoewel daar baie dinge is om oor bekommerd te wees in boerdery, Massey daardie stres verlig. “Om te weet ons toerusting is in orde, gee ons tyd om op ander veranderlikes te fokus.”

Soos elke boer weet, gaan dinge nie altyd volgens plan nie en toerusting wat breek is maar deel van die spel. Damien noem dat die belangrike deel is hoe hierdie breuke hanteer word. “Dit is waar ons handelaar, Drakensberg Agricultural Services (DAS), inkom. Hulle is altyd daar vir ons – enige dag van die week, selfs Sondagmiddae!” Hy voeg by dat DAS hulle ondersteun met enige meganiese of tegnologiese probleme.

Sven Röhrs, mededirekteur by DAS, verduidelik: “DAS se verhouding met Chartwell was ’n absolute plesier. Om te sien hoe hulle hul boerdery aanpas en ons ons besigheid aanpas – daar is so ’n harmonie tussen ’n familieplaas en ’n familiebesigheid.”

Hy gaan voort deur te sê dat hulle sedert 2008 by Massey-produkte betrokke is, en die manier waarop dit meganies en tegnologies ontwikkel het, was verfrissend. “Dit is ook motivering om nodige veranderinge aan te bring in hoe ons ons besigheid bedryf, om seker te maak ons bly op hoogte van die tye, net soos die produk,” voeg hy by.

Leon Röhrs, eienaar en mededirekteur van DAS, sê dat hy alles in sy vermoë doen om boere wat stilstand ervaar, te help. “Ek staan aan beide kante van die toonbank. Ek weet hoe dit voel wanneer my planter nie werk tydens planttyd nie. Ek probeer my uiterste bes om seker te maak ons kliënte het nie daardie ervaring nie.”

Massey-trekkers stop vir niks! Leon sê dat hulle baie kliënte het wie se MF-trekkers al “’n belaglike aantal ure” gewerk het. “Die koste van eienaarskap op daardie masjiene is amper nul en hulle gaan steeds sterk,” sluit hy af.

In liefdevolle herinnering

Hierdie artikel is opgedra aan Sven Röhrs, wat ongelukkig op 18 Augustus 2024 oorlede is. Ons innige meegevoel aan al sy geliefdes.