Valtrac geenbewerking planters jou antwoord tot herlewingslandbou

Alles kos die boer al hoe meer geld – diesel, arbeid, tyd, kunsmis, saad … Dit beteken dat die boer die meeste waarde uit elke sent moet pers en niks moet vermor nie. Een manier om geld te bespaar en opbrengste te verhoog is geenbewerking, ‘n stelsel waar die grond so min as moontlik versteur word en soveel oesreste as moontlik op die saadbed te laat om vog te bewaar, gondlewe te bevorder en grondtekstuur te verbeter. Maar daarvoor het jy ‘n planter nodig wat sy man kan staan.

Wynn Dedwith boer buite Parys in die Vrystaat, waar hy ‘n groot saaiboerdery en melkery behartig, en hy isook die stigter en eienaar van Valtrac, die vorste verskaffer van puik trekkers en landbouwerktuie. Wynn gesels graag oor geenbewerkingplanters en die voordele daarvan vir jou boerdery.

Oortuiging

Tydens ‘n besoek in Brasilië en Argentinië in die laat 90’s was Wynn vir die eerste keer blootgestel aan geenbewerking. Dit het dadelik sy belangstelling gewek. Hy vertel: “Ek het toe self ‘n bietjie met geenbewerking geëksperimenteer op ‘n tefland hier op die plaas.”

Wynn sê: “Ons het destyds op die konvensionele manier geploeg en geplant, en aan die einde van die seisoen was die grond so hard dat jy nie eers ‘n steekstok in die grond kon druk nie. Boonop was daar geen organiese materiaal in die grond nie. Maar in die tefland wat nie bewerk was nie, was dit ‘n ander saak. Dit het my kop begin swaai en dit is wat my juis inspireer het om met geenbewerkingsplanters te plant.

“Van die eerste jaar wat ek op die geenbewerkingsmetode geplant het, het ek nog nie ‘n verlies in opbrengs gehad nie. Veral in die droër jare is daardie deklaag wat jy bo-op die grond het ongelooflik waardevol. Dit is amper soos ‘n kombers op die grond wat jou grond beskerm en die verdamping van die vog in die grond beperk. Jaar na jaar kon ek sien hoe my grond en grondsruktuur verbeter het,” sê hy.

Wynn meen: “Ek het ook besef geenbewerking beteken nie noodwendig honderd persent geenbewerking nie. Wanneer jy probleme of verdigting kry, of wanneer die stroper die land vasgetrap het, dan moet jy tog steeds iets daaromtrent doen. Alles gaan op die ou einde oor die bestuur van jou grond.”

Voordele van geenbewerking

Die oogmerk met die stelsel van geenbewerking is om die bogrond so min as moontlik te versteur en soveel organiese materiaal en plantreste as moontlik op die grond te laat.

Wynn lig die voordele van geenbewerking uit: “Geenbewerking verminder erosie, verhoog die waterhouvermoë van die grond, verminder afloop van water, bewaar vog, verhoog die bedrywighede van mikro-organismes, verminder verdigting, bespaar tyd en brandstof en verlaag jou totale produksiekoste en kapitaalgoedere.

“Mettertyd sal jy ook agterkom jou onkruiddruk raak minder,” voeg hy by.

Wanneer jy met Wynn gesels oor geenbewerking is sy geesdrif daarvoor aansteeklik! Hy verklaar: “As ek moet ophou met geenbewerking, hou ek op boer!”

Valtrac se geenbewerkingsplanters

Wynn vertel: “In 1998 het ek die heel eerste Tatu- geenbewerkingplanters ingevoer en Jumil was in daardie stadium direkte invoerders. Ons het destyds ‘n tweede maatskappy begin, genaamd Crop-Tech, waarna Jumil ons genader het om die invoerders en verspreiders van Jumil-planters ook te word. Mettertyd het ons die twee maatskappye geïnkorporeer.”

Hy sê: “Vandat ons die Tatu-geenbewerkingsplanters begin invoer het, het ons groot sukses met hulle gehad en van hulle loop vandag nog!”

Vandag bied Valtrac sowel Tatu- as Jumil-geenbewerkingsplanters aan boere. Een van hulle vlagskip-geenbewerkingsplanters is die Jumil Global Max- geenbewerkingsplanter.

Jumil Global Max-geenbewerkingsplanter

Die Jumil Global Max-geenbewerkingsplanter het die manier waarop gewasse geplant word, verander. Wynn sê: “Hierdie planter bied ongekende akkuraatheid en produktiwiteit danksy sy nuwe tegnologie en gevorderde kenmerke. Die konstruksie van die planter laat akkurate aanplanting toe, wat weer eenvormige spasiëring waarborg en saadvermorsing tot die minimum beperk.”

Wynn sê: “Die Jumil Global Max-planter word vervaardig met materiaal van hoë gehalte en die nuutste tegnologie om selfs deur die mees veeleisende boerdery-omgewings te hou. Die planters is robuus en die hoëgehalte-konstruksie en -materiaal beteken dat jy dit nie so gereeld hoef te vervang nie, en dat dit baie lank betroubaar sal bly werk.”

Hierdie planter se voorpuntkomponente stel boere in staat om goed ingeligte keuses te maak wat oesopbrengste verbeter terwyl hulpbronvermorsing verminder word. Die planters is baie sterk gebou en onderdele is vrylik beskikbaar.

Wynn vertel dat die planters min onderhoud verg: “Die planters se laers is ongelooflik goed en sterk. Ons ontvang terugvoer vanaf klante wat getuig dat hulle nie kan glo hoe goedkoop en maklik dit is om die planters te onderhou nie.

“Wanneer dit kom by presisie, doeltreffendheid en volhoubaarheid in die landbou, is die Jumil Global Max-planter ‘n voorloper,” sê Wynn.

Belangrikste eienskappe wanneer ‘n geenbewerkingsplanter oorweeg word

Wynne deel: “Een van die belangrikste goed waarop boere moet let wanneer hulle na ‘n geenbewerkingsplanter kyk, is om seker te maak die planter het ordentlike kouters voor. As jy nie deur jou stoppel kan sny nie, dan gaan jou planter nie plant nie.

“Die plantereenheid aan die agterkant moet swaar genoeg wees om behoorlik in die grond in te dring. As jou planter nie in die grond bly nie, gaan jy nie ‘n konstante plantdiepte kry nie,” meen hy.

Wynn se raad aan boere wat wil oorskakel na geenbewerkingsboerdery is: “Die belangrikste is dat jy seker maak jou grond is reg. Jou pH en bekalking (suur) moet reg wees, en jy moet seker maak jy het nie verdigtingslae in jou grond nie. Dit is baie makliker om jou grond reg te kry voordat jy oorskakel na geenbewerking as na die tyd.”

Wynn nooi enige boer wat meer inligting oor geenbewerkingsboerdery of geenbewerkingsplanters wil bekom, om hom te kontak by (+27)82-554-9202 of (+27)56-817-7338, of stuur ՚n e-pos aan sales@valtrac.co.za. Besoek ook die webtuiste www.valtrac.co.za om hulle hele reeks toerusting te sien.