LEMKEN maak seker jou saadbed is reg vir planttyd

Die LEMKEN Rubin 10 in aksie by Val Boeredag.

Die blou werkreuse van LEMKEN het boere weer eens aan die gons gehad by die jaarlikse Val Boeredag-demonstrasies. LEMKEN het hulle Karat 12-, Rubin 12- en Rubin 10-grondbewerkingsoplossings vertoon.

Wessel Vosloo van LEMKEN Suid-Afrika is die verkoopsverteenwoordiger vir die noord-oostelike streek van Suid-Afrika. Hy het met ‘n demonstrasie van die Rubin 10 verduidelik wat hulle werktuie so goed maak.

Die 6-meter Rubin 10 is in die harde grond ingestuur. Die werktuig se skottels is 645 mm in deursneë en gee ‘n werksdiepte tot en met 150 mm. Die Durmax-skottels se kappe is groter in lengte as ander skottels en hulle het tot 30% langer leeftyd.

Die Rubin 10 se vering bo elk van die skottels is aan die raam vasgesweis. Dit verhoed dat daar sywaartse beweging op die skottel is. Met 280 kg druk op elke skottel en geen sywaartse beweging beteken dit hierdie Duramax skottels kan deur ‘n kluit of klip van 350 mm sny.

Indien daar wel materiaal is wat opskiet word dit gevang deur harke wat net agter die voorste ry skottels sit. Die harke forseer die materiaal weer af grond toe waar dit deur ‘n tweede ry skottels gesny kan word. Hierdie dubbel skottel-ry verseker dat geen groot materiaal gemis word en agtergelaat word nie.

Die Rubin het twee maklik verstelbare handvatsels wat die skottels en die agterste gelykmaakbalk kan stel. Die gelykmaakbalk sorg dat daar waar die skottels gesny het die grond weer mooi gelyk gemaak word sodat die roller daaroor kan beweeg en ‘n egalige ferm saadbed kan vorm.

LEMKEN se werktuie het verskillende roller-opsies. Die Rubin 10 by Val Boeredag het ‘n dubbelroller gehad; die roller is in twee dele en het ‘n spiraalvorm. Elke roller se spiraal is in ‘n teenoorgestelde rigting gedraai en Wessel verduidelik dat die spesifieke roller ‘n baie mooi saadbed gee juis oor sy vorm.

“Dit help om die saadbed ferm te maak sodat al die sade teen planttyd ewe diep in die grond geplaas kan en gelyk kan opkom,” verduidelik hy.

Die skotteleg kom in verskeie groottes, in die driepunt modelle is hy beskikbaar in 3, 3,5 en 4 m en in die sleepbare modelle is hy beskikbaar in 4, 5, 6 en 7 m, asook nou in 10 m.

Om meer te leer oor die verskeie grondbewerkingsoplossings wat LEMKEN bied, besoek gerus hulle webtuiste by www.lemken.com of kontak vir Karel Munnik by (+27)82-412-2577 of k.munnik@lemken.com; Blackie Swart by (+27)82-404-9651 of b.swart@ lemken.com. Verder kan Wessel Vosloo (+27)66-280-6564 of Gerrit Janse Van Rensburg(+27)82-528-7881 ook gekontak word.