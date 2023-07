Valtra-trekkers is perfek vir presisieboerdery, wys Val Boeredag

Vatra is bekend vir sy sterkte, krag en robuuste bouvorm. Geen wonder dat Suid-Afrikaanse boere hierdie trekkers so aantreklik vind nie. Wynn Dedwith, uitvoerende hoof […]

Vatra is bekend vir sy sterkte, krag en robuuste bouvorm. Geen wonder dat Suid-Afrikaanse boere hierdie trekkers so aantreklik vind nie. Wynn Dedwith, uitvoerende hoof van Valtrac, gesels oor die twee trekkers wat die maatskappy by die onlangse Val-boeredag gedemonstreer het.

Die BH-154 het ‘n 6-spoed meganiese ratkas en 3-spoed kragskakeling. Dit het 170 liter per minuut hidrouliese vloei binne ‘n geslote hidrouliese stelsel. Dit maak dit ideaal vir al die presisieplanters en -strooiers wat hidrouliese olie benodig – ‘n eienskap wat nie gewoonlik op ‘n basiese trekkermodel gevind word nie. Kies tussen ‘n vier- of sessilinderenjin om die beste trekker vir jou plaas te vind.

Die Valtra T325 het ook gewys hoe maklik bewerking kan wees. Dié trekker het ’n 30-gang-kruipratkas wat hom in staat stel om optimaal teen lae snelhede te werk. Op hierdie spesifieke reeks beskik die trekkers ook oor ‘n voorlaaier, hidrouliese breekpunte en die Smart Touch-stelsel wat die hele trekker vanaf ‘n raakskerm in die kajuit beheer. Dit is die doeltreffendste landtongbestuurstelsel op die mark.

