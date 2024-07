Trekkerverkope daal met 48% in Junie 2024

Trekkerverkope van 487 eenhede in Junie is ongeveer 48% minder as die 930 eenhede wat verlede Junie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is trekkerverkope nou byna 28% minder as verkope verlede jaar. Een-en-twintig stropers is in Junie verkoop, 43 minder as die 64 eenhede wat verlede Junie verkoop is. Vir die jaar tot dusver is stroperverkope nou 62% minder as verlede jaar.

Dit was onafwendbaar dat die mark sou afplat, na ’n hele paar jaar van uitstekende verkope van landboumasjinerie. Die bedryf is egter verras oor die tempo waarteen die mark gedaal het. Ons staan nietemin voor ’n mark waar baie ouer masjinerie vervang is en die markte behoort gou terug te keer tot ’n mate van normaliteit. Algehele sentiment in die mark bly positief en daar word verwag dat die mark sal stabiliseer, hoewel dit teen ’n laer vlak sal wees.

Volgens ramings in die bedryf vir die 2024-kalenderjaar, behoort trekkerverkope tussen 20 en 25% minder te wees as verkope verlede jaar.

Bron: Suid-Afrikaanse Landboumasjinerieassosiasie