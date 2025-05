Tal-Tec vier 50 jaar van vernuwende veehanteringstoerusting by NAMPO 2025

455 words

Tal-Tec vier nie net hul 50ste bestaansjaar nie, maar ook hulle 30ste deelname aan NAMPO, Suid-Afrika se grootste landbouskou. Hierdie mylpale beklemtoon Tal-Tec se volgehoue toewyding aan die ontwikkeling van robuuste, doeltreffende en kostedoeltreffende veehanteringstoerusting vir die plaaslike en internasionale mark.

Tal-Tec is in die vroeë 1970’s gestig deur Peter Talbot, wat die eerste spuitdip vir vee ontwikkel het as ’n doeltreffender alternatief vir die tradisionele dompeldipmetode. Sedertdien het die maatskappy sy produkreeks uitgebrei tot meer as 300 items, insluitend nekklampe, kraalhekke, laaibanke, waterbakke en weegtoerusting, alles ontwerp met die boer se praktiese behoeftes in gedagte.

Hoogtepunte van NAMPO 2025

Tydens NAMPO 2025 het Tal-Tec hul nuutste produkte en verbeterings ten toon gestel. Een van die uitstaande items was hul nuwe versinkte waterbakke, vervaardig uit 1,6 mm staalplate vir verhoogde duursaamheid. Hierdie waterbakke is nou stapelbaar, wat vervoer vergemaklik, en het beskermende deksels oor die balkleppe om skade deur vee te voorkom.

Boere kon ook die verbeterde nekklampe besigtig, wat ontwerp is om vee kalm en veilig vas te hou tydens prosedures soos inentings en dragtigheidstoetse. Hierdie toerusting is maklik om mee te werk en kan in enige posisie gesluit word, wat die hantering van vee vergemaklik.

Veelsydige en mobiele oplossings

Tal-Tec se mobiele kraalpanele en -hekke is liggewig, duursaam en maklik om op te stel, wat dit ideaal maak vir wisselweiding of die skeiding van siek diere. Die panele is beskikbaar in verskeie groottes en word maklik aan mekaar gekoppel met 16-mm staalpenne, wat ’n stewige en veilige struktuur vorm.

Die maatskappy se laaibanke is ontwerp met nie-glip oppervlaktes en stewige syrelings om die veiligheid van sowel vee as hanteringspersoneel te verseker. Hierdie laaibanke is beskikbaar in verskeie modelle, insluitend mobiele weergawes wat maklik tussen verskillende plekke op die plaas geskuif kan word.

Tegnologie vir moderne boerdery

Tal-Tec se elektroniese weegtoerusting, soos die LS4-laaibalkstelsel, stel boere in staat om individuele diere se gewig akkuraat te moniteer, wat deurslaggewend is vir voerbestuur en bemarkingsbesluite. Hierdie stelsels kan maklik aan bestaande hanteringstoerusting gekoppel word, wat integrasie en gebruiksgemak bevorder.

Die maatskappy se immobiliseerder is ’n ander voorbeeld van hulle toewyding aan dierewelsyn en doeltreffendheid. Hierdie toestel gebruik sagte elektriese impulse om vee tydens prosedures soos brandmerk, onthoring en oormerk stil te hou, wat spanning en beserings verminder.

Met vyf dekades se ervaring en ’n duidelike fokus op ontwikkeling, bly Tal-Tec ’n betroubare vennoot vir boere wat hulle veeproduksie wil optimaliseer. Hulle deelname aan NAMPO 2025 het nie net hulle bestaande produkte beklemtoon nie, maar ook die maatskappy se verbintenis tot die ontwikkeling van nuwe oplossings wat aan die veranderende behoeftes van die landboubedryf voldoen.

Vir meer inligting oor Tal-Tec se produkte en dienste, besoek hulle webwerf by www.tal-tec.co.za of kontak hulle span vir persoonlike advies en ondersteuning.