Smith Power bult hulle Deutz-Fahr-spiere by Val Boeredag

Tydens die 30ste Val Boeredag vanjaar gehou op 2 Julie 2025, het Smith Power Equipment gewys waarom Deutz-Fahr-trekkers steeds ’n voorloper in die landboubedryf is.

Die indrukwekkende demonstrasie van hulle trekkers het boere verstom met die trekkers se krag, gevorderde hidrouliese vermoë, en doeltreffende koste van eienaarskap en onderhoud. Boere kon self ervaar hoekom Deutz-Fahr sinoniem is met Duitse gehalte, vernuwing en betroubaarheid.

Uitstaande kenmerke van die trekkers

Die Deutz-Fahr trekkers wat tydens die dag gewys is, sluit modelle van die 6G-reeks sowel as die magtige 9340 TTV in. Wat dadelik opval, is die kombinasie van stylvolle ontwerp en praktiese funksionaliteit. Die 6G-reeks bied ’n perfekte balans tussen produktiwiteit, gebruikersgemak en eenvoudige versiening. Hierdie trekkers spog met ’n enjin en ratkas wat ontwikkel is om jare se harde werk in die veld te weerstaan, terwyl die kajuit ontwerp is met die operateur se gemak en ergonomie as prioriteit.

Die 9340 TTV het boere beïndruk met sy MaxiVision 2-kajuit en elektroniese beheerstelsels wat werk makliker en meer presies maak. Al die trekkers beskik oor gevorderde funksies soos aanpasbare vooras-suspensie, hoë sigbaarheid, en presisiebeheer met Agrosky GPS-stelsels en iMonitor2.

Krag om enige taak aan te pak

Wanneer dit by krag kom, is die Deutz-Fahr trekkers in ’n klas van hulle eie. Die 6G-reeks, bestaan uit modelle wat wissel van 96 kW tot 149 kW, gebruik betroubare Deutz TCD 2012-enjins. Hierdie enjins lewer ’n maksimum wringkrag tot 810 Nm (byvoorbeeld op die 6205G-model) en ’n maksimum kraglewering tot 151 kW. Die enjins is ontwerp om ’n plat wringkragkurwe te handhaaf oor ’n wye enjinspoed, wat beteken dat die trekkers by lae enjinsnelhede reeds 94% van hulle maksimum wringkrag kan lewer.

Vir boere wat groter uitdagings in die gesig staar, is die 9340 TTV ’n ware kragbron. Met ’n Deutz TTCD 7,8 liter-enjin en ’n maksimum krag van 250 kW lewer hierdie model ’n indrukwekkende maksimum wringkrag van 1372 Nm. Dit stel die trekker in staat om swaar werktuie maklik te trek, selfs onder moeilike toestande.

Hidrouliese werkverrigting

’n Hoogtepunt van die demonstrasie was die trekkers se indrukwekkende hidrouliese kapasiteit. Die 6G-reeks bied ’n verskeidenheid opsies, met hidrouliese pompe wat tot 165 liter olie per minuut kan lewer op die grootste modelle. Hierdie werkverrigting maak die trekkers uiters geskik vir aanwending saam met veeleisende hidrouliese werktuie, en verseker gladde en vinnige werking selfs wanneer verskeie take gelyktydig verrig word.

Die 9340 TTV neem dit selfs verder, met ’n hoëprestasie Load Sensing-stelsel wat tot 210 liter olie per minuut kan lewer. Hierdie enorme vloei verseker dat daar altyd genoeg hidrouliese krag beskikbaar is, selfs vir die grootste en mees uitdagende werktuie. Beide reekse beskik ook oor elektronies beheerde agterhyser met ’n hefvermoë tot 12 000 kg op die 9340 TTV en tot 9 700 kg op die 6G-reeks.

Koste van eienaarskap en onderhoud

Nog ’n belangrike voordeel van Deutz-Fahr trekkers is die lae koste van eienaarskap oor die leeftyd van die masjien. Die 6G-reeks en die 9340 TTV is ontwerp om brandstofdoeltreffend te wees danksy gevorderde enjintegnologie soos die Deutz Common Rail-inspuitingstelsel en turbo-aanjaers. Brandstofverbruik word verder verminder deur die lae-toer-ryspoedfunksie, waar die trekker 40 km/h kan bereik teen slegs 1158 rpm op die 6G-reeks en selfs teen 1300 rpm op die 9340 TTV.

Versiening word vereenvoudig deur maklike toegang tot dienspunte en robuuste, betroubare komponente. Die Donaldson PowerCore-lugfilter en ’n aluminium-verkoelingstelsel help om die enjin skoon en koel te hou, selfs onder moeilike werksomstandighede. Met minder stilstand en laer versieningskoste kan boere gerus wees dat hulle belegging waarde sal lewer oor baie jare.

’n Wêreldklas opsie vir Suid-Afrikaanse boere

Die demonstrasie by Val Boeredag het duidelik gewys dat Smith Power en Deutz-Fahr die geskikte vennootskap bied vir boere wat op soek is na ’n trekker wat nie net kragtig is nie, maar ook ekonomies, betroubaar en toegerus vir die uitdagings van moderne landbou. Van die gemaklike en tegnologies gevorderde kajuit tot die robuuste enjin en uitsonderlike hidrouliese werkverrigting, bied Deutz-Fahr trekkers alles wat ’n boer nodig het om sy werk doeltreffend en produktief te doen.

Vir meer inligting oor die Deutz-Fahr trekkers en hoe jy een op jou plaas kan kry, besoek www.smithpower.co.za of kontak jou naaste Smith Power-verteenwoordiger. Met Deutz-Fahr se Duitse ingenieursvernuf en Smith Power se plaaslike ondersteuning is jy gewaarborg van ’n wenkombinasie wat jou plaas sal vorentoe neem.