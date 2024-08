Saai en AfriForum versoek Interpol om pogings teen eskalerende oorgrens veediefstal tussen Suid-Afrika en Lesotho te verskerp

By

Saai en AfriForum eis onmiddellike ingryping van Interpol om die kommerwekkende toename in oorgrens veediefstal en gepaardgaande geweld tussen Suid-Afrika en Lesotho te takel. In ’n brief wat op 29 Augustus aan Jürgen Stock, Interpol se sekretaris-generaal, gestuur is, beklemtoon die organisasies die dringende behoefte aan verbeterde internasionale samewerking om hierdie transnasionale misdade, wat plaaslike boerderygemeenskappe ernstig raak, te bekamp.

Volgens Saai en AfriForum het oorgrens veediefstal, ondanks Interpol se bestaande betrokkenheid om veediefstal in die streek hok te slaan, steeds versleg. Georganiseerde en toenemend gewelddadige kriminele sindikate word ongestraf bedryf, wat lei tot aansienlike ekonomiese verliese en tragiese lewensverlies onder boere en gemeenskapslede. Daar word aangevoer dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens (SAPD) en militêre magte óf oorweldig is óf nie op voorvalle reageer nie, wat die kwesbaarheid van geaffekteerde gemeenskappe vererger.

“Die situasie het ’n kritieke punt bereik waar onmiddellike en beslissende optrede nodig is. Ons boere leef voortdurend in vrees vir hul lewens en lewensbestaan. Die eskalerende geweld en brutale diefstalle bedreig nie net ekonomiese stabiliteit nie, maar ook die struktuur van hierdie gemeenskappe,” sê Jacques Broodryk, hoofwoordvoerder vir Gemeenskapsveiligheid by AfriForum.

In die brief versoek Saai en AfriForum Interpol om ’n omvattende assessering te doen na die omvang en werksaamhede van sindikate in oorgrens veediefstal en die verwante geweld wat die grensstreke raak. Die organisasies versoek ook Interpol om geteikende ondersteuning en hulpbronne aan plaaslike wetstoepassingsagentskappe te verskaf om hul vermoë te versterk om hierdie misdade doeltreffend te bekamp en af ​​te weer.

Verder doen Saai en AfriForum ’n beroep op Interpol om sterker samewerking tussen Suid-Afrikaanse en Lesotho-wetstoepassingsagentskappe te fasiliteer om ’n gekoördineerde en verenigde reaksie te verseker. Laastens versoek die organisasies Interpol om ’n robuuste raamwerk daar te stel om vordering te moniteer en aanspreeklikheid te verseker in pogings om veediefstal en gepaardgaande geweld te verminder en uit te skakel.

“Ons erken Interpol se vorige pogings in hierdie verband, maar die eskalerende aard van hierdie misdade vereis ’n meer verskerpte en gekoördineerde reaksie. Ons doen ’n beroep op Interpol om sy internasionale reikwydte en kundigheid te benut om broodnodige verligting en sekuriteit aan ons boerderygemeenskappe te bring,” voeg dr Theo De Jager, uitvoerende direkteur van Saai, by.

Saai en AfriForum beklemtoon die diepgaande ekonomiese en maatskaplike gevolge van ongekontroleerde veediefstal en let daarop dat veeboerdery ’n kritieke komponent van die plaaslike ekonomie en voedselsekerheid in die streek is. Die organisasies spreek hoop uit dat met versterkte internasionale ondersteuning doeltreffende maatreëls ingestel kan word om veiligheid en stabiliteit te herstel.

Saai en AfriForum versoek gedetailleerde inligting oor die spesifieke maatreëls wat Interpol beplan om te implementeer en die verwagte tydlyn vir hierdie aksies. Boonop sal die organisasies gereelde opdaterings waardeer oor die vordering en uitkomste van Interpol se pogings om die krisis van oorgrens veediefstal op te los.