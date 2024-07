By

‘n Strooier met ‘n blink staal bin wat 13 kubieke meter is en 18 ton kan handhaaf, is nou in die boer se voordeel.

Die strooier bevat ‘n Raven sisteem en het ook ‘n laswaarnemings funskie wat direk gekoppel word aan jou olie pomp en presies vir die trekker laat weet hoeveel olie nodig is vir die strooier – praat van doeltreffendheid!

Kontak Rovic Leers deur hulle webtuiste te besoek by https://www.rovic.com/products/splash.