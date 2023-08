Raakvatter-vrou van Ripper Tillage Equipment het grond en landbou lief

“Jou drome werk nie as jy dit nie tot uitvoer bring nie,” glimlag Christine Bouwer, besturende direkteur van Ripper Tillage Equipment. Sy werk reeds jare in landbou, ՚n bedryf wat sy van kindsbeen af reeds liefgehad het, maar eers heelwat later betree het.

“Ek het op ՚n plaas grootgeword waar my pa en oupa albei geboer het. Dit was altyd lekker om saam trekker te ry en te kyk wat my pa doen,” onthou sy. “Wat my baie geïnteresseer het, was die werktuie wat hy gebou het en wat dit aan die grond gedoen het. Ek het my hartspassie daar in die omgedolwe grond se reuk gekry.”

Haar pad het haar vrouwees help vorm

Nadat Christine gematrikuleer het, het sy by die SALVKOL aangesluit vir weer-magopleiding. “Dit het my sterk gemaak,” glo sy. Daarna het sy haar studie in Kleinhandelbestuur in Johannesburg voltooi, maar na ՚n kort tydjie in die finansiële wêreld, het sy besluit om haar eie sake-onderneming te begin.

“Ek het ՚n boutique oopgemaak waar ek trourokke en matriekafskeidrokke gemaak het. Voordat ek my kon kry was ek vir tien jaar in mode-ontwerp.”

Toe die geleentheid homself voordoen om terug te trek plaas toe het sy en haar man dit met albei hande aange-gryp. “My man kon ՚n werk in Welkom kry en toe ek dit hoor toe sê ek nou trek ons plaas toe!” lag Christine. “Ek het gedink ek gaan my pa by die werk help; koffie maak en fakture skryf. Maar op die eerste dag gee hy my sy foon en sê: ‘Hierso! Antwoord.’

“Ek moes met die intreeslag vinnig leer omdat baie boere vrae gevra het waarvan ek aanvanklik niks geweet het nie.

“Ek leer nog elke dag. Ek is ՚n nuus-kierige mens, so ek wil weet hoe ՚n ding werk. Daarvoor is ek baie dankbaar, want dit is bevredigend om elke dag iets te leer; dit laat my lewendig voel.”

Tien jaar saam met Ripper Tillage Equipment van krag tot krag

“Ek mis nie mode-ontwerp nie, al vra mense my dikwels, want hierdie werk is wat ek wil doen tot ek doodgaan!” erken Christine. 2023 is ook die tiende jaar wat sy deel van die Ripper Tillage Equipment-span is.

Hierdie maatskappy is ՚n bekende naam in grondvoorbereidingstoerus-ting en onder Christine se leiding gaan dit van krag tot krag. Gedurende 2022 het hulle agentskapregte by Cerealis Precision, ՚n leier in Suid-Afrikaanse presisieboerderytoerusting, gekry. Dit het ՚n leemte wat die Ripper Tillage Equipment span gevoel het perfek gevul sodat hulle meer kan toevoeg tot die oplossings wat hulle boere bied: Te danke aan Cerealis kan hulle nou ook planter-tegnologie aan boere beskikbaar stel. Cerealis bied verskeie oplossings soos presisieplantertoerus-ting, Weed-it, Y-drops, Drago-mielie- en Nardi-sonne-blomtafels.

Om in landbou te werk beteken nie net dat jy moet boer nie. Die landboubedryf bied meer fasette en vele geleenthede. Daarvan kan Christine getuig.

“My passie is om alles wat so bymekaar pas saam te voeg. Ons kan dan vir die boer die pasgemaakte pakkie toerusting gee wat hy of sy benodig,” verduidelik sy.

Hierdie vrou se hande staan vir niks verkeerd nie! Of Christine Bouwer nou in die werkswinkel doenig raak of in die landerye sorg dat die werktuie reg ingestel is om die grond bewerk, sy gryp maklik in waar nodig.

Vrouwees in landbou

Een van die eienskappe wat Christine glo haar as vrou help om in boere se behoeftes te voorsien, is omdat sy luister. “Vroue bring goeie luistervaardighede na die tafel. Ons het ook deursettingsvermoë en ՚n positiewe uitkyk. Dit is juis nodig in landbou wat lang ure verg, maar as jy toegewyd is, sal jy jou drome bereik”

Haar raad aan jongmense wat in landbou wil werk is om praktiese ondervinding op te doen. “Landbou het so ՚n wye verskeidenheid werksgeleenthede, want daar is ook ՚n verskaffersketting. Dit is belangrik om self agter te kom wat ՚n mens in die wye verskeidenheid poste kan bereik, want dit is radikaal anders as wat jy in die boeke leer. Maar wees ook nuuskierig,” sluit sy af.

Jy kan Cerealis se presisieboer-dery-oplossings by Ripper Tillage Equipment kry. Skakel hulle by (+27)82-773-9297 of besoek hulle webwerf by www.rippertillage.co.za.