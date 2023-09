ProagriMedia se wiele met trots geborg deur Mahindra Alberton | Mahindra Scorpio-N

By

Mahindra Alberton, ook bekend as Raceview Motors, het vervoer vir die ProagriMedia-span moontlik gemaak. Danksy hulle kan die span deur die land reis om die boere te ontmoet wat die ruggraat van Suid-Afrikaanse Landbou is.

Met die nuwe Scorpio-N sal die aanpak van ruwe terrein ‘n briesie wees. Die 4×4 het opsies vir hoëstrek-, laestrek- sowel as ewenaarslot. Die 2,2-turbodieselenjin lewer 128 kW krag by 400 Nm. Hierdie 7-sitplek is ruim en bied gemak aan beide die bestuurder en passasiers.

Die nuwe Scorpio-N het ‘n dakrak-standaard, met sleutellose toegang en leersitplekke.

Elke voertuig is toegerus met Apple Carplay en Android Auto. Bestuurders kan ure se rygenot verwag met die verskeidenheid tegnologiese kenmerke in hierdie Mahindra.

Om hierdie vandag te toets, besoek https://www.mahindraalberton.co.za/ vir meer inligting.

Lees die volledige artikel op ons webwerf: https://proagri.co.za/mahindra-alberton-en-proagri-wys-boere-so-lyk-die-nuwe-scorpio-n-se-angel/