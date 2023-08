Mahindra Alberton en ProAgri wys boere: So lyk die nuwe Scorpio-N se angel!

Sien is glo. Só glo Mahindra se mense en daarom het hulle ՚n nuwe Mahindra Scorpio-N-sportnutsvoertuig aan ProAgri beskikbaar gestel sodat boere regoor die land self kan sien wat in dié voertuig steek.

Mahindra is jare lank al ՚n gevestigde handelsmerk in die Suid-Afrikaanse motorbedryf, en het sedert 2004 hier naam gemaak met hulle reekse sportnutse en staatmaker Pik Up-bakkies wat plaaslik in Durban vervaardig word.

Min mense besef hoe groot Mahindra werklik is. Sedert 2010 is Mahindra die wêreld se grootste trekkervervaardigers.

Die nuwe Mahindra Scorpio is hier, nou met ‘n N agter sy naam

Die nuwe Mahindra Scorpio-N is onlangs bekendgestel en is vir baie mense ՚n nuwe gesig op die pad met sy nuwe, moderne voorkoms.

Mahindra se bekende en robuuste Scorpio-model is vir ՚n geruime tydjie al ՚n ou bekende op Suid-Afrikaanse paaie en in ons midde. Die Scorpio is inderdaad een van Mahindra se topverkopers in ons land.

Die splinternuwe Mahindra ScorpioN wat Mahindra onlangs bekendgestel het is veel meer as net ՚n nuwe gesig van die vorige weergawe. Mahindra wys hoeveel vordering hy onder meer met die Scorpio-N se ontwerp gemaak het.

Die nuweling spog met ՚n blink baadjie. Lank, slank, luuks en met nuwe ligte en sierrooster wat ook Mahindra se nuwe “Twin-Peaks”-embleem dra. Die stylvolle uiteensetting van die Scorpio-N se binnekajuit en die gebruik van die duursame materiaal binne sorg vir ՚n gedaantewisseling vir die nuwe Scorpio-N.

Die indrukwekkende Mahindra Scorpio-N is nie net luuks, iets vir die oog en toegerus met die nuutste tegnologie nie, maar daar is plek vir die hele gesin en meer! Die Scorpio-N het sewe sitplekke met netjiese leer oorgetrek en het genoeg beenruimte vir boetie, sussie en ouma. Hierdie bekwame gesinsryding is nie net tegnologies gevorderd nie, maar spog ook met Mahindra se nuwe-generasie 4×4-stelsel, 4XPLOR.

Die Scorpio-N pronk ook met uiters suinige brandstofverbruik en is uitsonderlik gerieflik vir die langpad.

Die Scorpio-N is beskikbaar in twee enjinopsies – ՚n 2-liter TGDi m Stallionturbopetrolenjin met 150 kW en 380 Nm se wringkrag en die 2,2-liter mHawk-turbodieselopsie wat 131 kW en 400 Nm bied. Albei word aangedryf deur of ՚n sesspoedhandrat of ՚n sesspoed outomatiese ratkas.

Mahindra Alberton het onlangs een van die nuwe, giftige Scorpio-N sportnutsvoertuie aan ProAgri geborg, om sy angel te wys aan boere regoor die land, waar plig ook al ProAgri se mense voer.

“Ons is baie opgewonde oor die saamspan met ProAgri en ons hoop dat dit ’n lang vennootskap sal wees om Suid-Afrikaners bekend te stel aan ons nuwe voertuie, spesifiek geskik vir die boeregemeenskappe,” verduidelik Floris Grobler, Mahindra nuwemotorverkoopsbestuurder.

Die doel van Mahindra Alberton se borgskap is om Suid-Afrika en plaaslike gemeenskappe bewus te maak van die splinternuwe, luukse en moderne Scorpio-N, maar ook om ՚n diens aan landbou te lewer. Bly op hoogte van die Mahindra Scorpio N se reis na boere, veilings en landbougeleenthede deur ProAgri SA se sosialemediakanale te volg. Hou ook ons YouTube-kanaal dop vir meer.

Indien jy meer inligting oor die nuwe Mahindra Scorpio-N wil hê, kontak die vriendelike span by Mahindra Alberton / Raceviewmotors by (+27)87-051-0863.