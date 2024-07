Pannar loop hand aan hand met die Suid-Afrikaanse boer van plant tot oes

Die Pannar-span het by Val Boeredag 2024 mense hartlik verwelkom met vriendelike gesigte om te gesels oor Panagri™, wat praktiese boerderynavorsing behels. Die behoefte van enige boer is om top-kennis te kry oor die voordele van die produkte of dienste wat verskaf word en oor die winsgewendheid daarvan. Hierdie reis na kennis pak Pannar met graagte saam die boer aan.

Met die Panagri™ navorsingsprogram ondersoek Pannar in al die streke al die veranderlikes sodat die verband tussen oesopbrengs, bestuurspraktye, insetkomponente, grondeienskappe en weerverandelikes ontleed kan word.

Sodoende kan Pannar die regte produk en praktyk vir die boer aanbeveel wat op sy plaas sal presteer en ook so sy lewe verryk.

Grant Pringle, Pannar se hooflandboukundige sê dat die sterk, bekwame grondslag wat ook spruit uit die nuuskierigheid van landboukundiges, ՚n versnelpunt is om die beste praktyke te verbreed en verbeter, hoewel ՚n mens nie altyd al die antwoorde beskikbaar het nie. Die Pannar-span deel graag hulle reis met boere om saam te leer waarmee hulle besig is, waarnatoe hulle op pad is en wat hulle leer soos tyd aanstap.

Carl Otto, streeksbestuurder van Pannar-saad, noem dat dit ՚n voorreg is om by Pannar betrokke te wees op Val Boeredag en dat die onderneming graag wil teruggee aan die gemeenskap. Met sestig jaar se bestaan in die landboubedryf, poog Pannar om aan boere die regte produkte te bied asook die noodsaaklike kundigheid en diensondersteuning om sodoende saam te stap op die pad na sukses. Betrokkenheid in die gemeenskap is ՚n baie belangrike deel daarvan om verhoudings te kweek met die boere. Dit is uiteindelik die boublokke tot ՚n langtermyn samesyn.

Besoek Pannar se webtuiste by https://www.pannar.com/ vir meer inligting om jou boerdery ook deel te maak van die suksesstorie.