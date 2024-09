Ontsluit top genetika by die Vlakte Bonsmara Studiegroep Bulveiling: 60 topklas bulle op aanbod!

Soos die landboubedryf aanhou ontwikkel, raak die belegging in eersteklas genetika al hoe belangriker. Hierdie jaar se Vlakte Bonsmara Studiegroep Bulveiling bied ’n gulde geleentheid vir telers en boere om hulle kuddes na nuwe hoogtes te voer met sestig topgehalte bulle op aanbod, wat elkeen met die hand uitgesoek is, en geteel is vir uitmuntende prestasie en genetiese potensiaal.

Die Vlakte Bonsmara Studiegroep staan bekend vir hulle verbintenis tot uitnemendheid en die groep vooruitstrewende Bonsmaratelers fokus daarop om bulle in die mark beskikbaar te stel wat werklik uitstaan ten opsigte van aanpasbaarheid, vrugbaarheid en groeipotensiaal. Hierdie telers lewer gereeld van die beste Bonsmara-genetika en verseker dat elke bul wat op die veiling aangebied word, jare se toegewyde teling en gehalte verteenwoordig.

Die Vlakte-groep se jaarlikse bulveiling is ‘n hoogtepunt op die Bonsmara-kalender en met vanjaar se uitsonderlike bulle op aanbod, kry jy die kans om genetika te verseker wat ’n blywende impak op jou kudde se produktiwiteit en winsgewendheid kan hê. Of jy nou jou teelprogram wil uitbrei of jou huidige stoet na die volgende vlak wil vat, die Vlakte Bonsmara Studiegroep-veiling is die plek waar jy moet wees.

Ontmoet die Vlakte-telers wat vanjaar bulle op die groep se 15de bulveiling aanbied:

Jean Gouws van Aldigo Bonsmaras

Kobus du Toit van KDT Bonsmaras

Leon Fritz Riekert van LFR Bonsmaras

Tian Kruger van Tian Kruger Boerdery

Henk Pretorius van Thaba Kwena Bonsmaras

Frits Kroon van Frits Kroon Boerdery

Johan Boshoff van Bosland Boerdery

Andries Kruger van Kameeldoring Bonsmaras

Hier is ‘n paar van die topbulle wat gerus gemerk kan word!

Volg die skakel na die speellys van die bulle op YouTube:

https://youtube.com/playlist?list=PLKHsWM69d4yiwce-qieYdTqRb3GQ1SMp8&si=YxGTuHnmk6VCu7E9

Buiten die sestig top bulle wat aangebied word, bied die groep ook 250 vroulike diere in alle produksiestadiums aan.

Merk die datum aan in jou dagboek en sluit aan by die Vlakte-groep se bulveiling: Vrydag, 18 Oktober 2024 om 11:00 te plaas Doornpan, Roedtan.

**Die Vlakte-groep bied ook 400 km GRATIS vervoer op alle diere, asook 30 dae allesomvattende versekeringsdekking op die bulle.

Die veiling word lewendig deur Vleissentraal Bosveld aangebied en sal ook aanlyn deur SwiftVee aangebied word.

Vir enige navra kontak:

Hendrik van der Walt: 083 628 9301

HP van der Walt: 081 011 2049

Besoek die Vlakte Bonsmara Studiegroep se webwerf vir enige addisionele inligting: https://www.vlaktebonsmara.co.za/