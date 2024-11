Neem beheer oor jou graanberging met neXgro

Doeltreffende graanberging is noodsaaklik vir ’n boer se oorlewing. Deesdae is ’n graansilo op jou plaas nie net meer ’n luuksheid nie, maar ’n noodsaaklike strategiese voordeel.

neXgro verstaan die deurslaggewende rol wat graanopberginsgbakke en silo’s in jou landboubelegging speel. Daarom verkoop neXgro nie net ’n silo aan jou nie, maar hulle staan jou by met die installasie, projekbestuur en sleuteloplossings wat jou boerdery benodig.

Hoekom neXgro?

neXgro se graanopbergingsbakke en silo’s voldoen aan die uiteenlopende vereistes van Suid-Afrikaanse boere en handelaars. Met die nuutste tegnologie verseker hulle die veilige berging van jou saad of graan.

Die kundige span by neXgro verseker dat net die hoogste bedryfstandaarde nagekom word tydens die installasie van jou bergingsoplossing.

Hulle oplossings is ontwerp om jou handelsbedrywighede makliker te maak. Van stelselontwerp en installasie tot instandhouding en ondersteuning, hulle dek alles sodat jy op jou onderneming kan konsentreer.

Deur op die terrein handel te dryf, kan jy jou vervoerkostes en tyd aansienlik verminder.

Meer beheer oor uitlaaitye

Deur self jou graanberging te hanteer, het jy meer beheer oor die uitlaai van jou graan. Jy kies wanneer en hoeveel graan jy wil uitlaai, wat jou meer beheer gee oor jou vervoer- en logistiekehulpbronne. Dit verlig die druk op die vervoernetwerk tydens spitstye wat dikwels vererger word deur vinniger oestye en beperkte logistieke kapasiteit.

Vermy bottelnekke

Met graanberging op jou plaas kan jy ’n meer doeltreffende vervoerstrategie in plek sit wat die kombinasie van opgaar en aflaai na vervaardigers vereenvoudig. Dit veroorsaak dat jy geen meer bottelnekke het terwyl jy wag vir jou beurt om jou graan na jou vervaardiger te neem nie.

Vermeerder jou winspotensiaal

Landboukommoditeite soos graan en saad is meer as net oeste, dit is die ruggraat van ons voedselvoorraad en ’n belangrike deel van die Suid-Afrikaanse ekonomie.

neXgro se oplossings verseker jou van topklas graan wat vir jou topklas pryse op die mark sal voorsien.

Beter markgeleenthede

Landbou- en kommoditeitsverhandeling speel ’n deurslaggewende rol in die internasionale ekonomie. Die verbintenis tussen vervaardigers en produsente is meer as net ’n transaksie, dit gaan oor die versekering van die beste pryse, die bestuur van onderliggende risiko’s en versekering van volhoubaarheid. Dit is waar doeltreffende handelspraktyke die verskil maak. Met neXgro se oplossings is jy in beheer van jou graan. Só kan jy spaar aan brandstof en bergingskostes terwyl jy weet dat jy top-gehalte produkte in die vinnigste tyd by die produsente uitkry.

Om meer te leer oor hoe jy beheer van jou eie graanberging kan neem, stuur ’n e-pos na info@nexgro.co.za of skakel (+27)11-692-4400.