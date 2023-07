Nasionale Meatmaster veiling: Meatmasters om van te kies en keur, wat in jou boerdery sal floreer

Die Meatmaster-ras het ontstaan ​​toe boere ‘n skaap gesoek het wat die gehardheid van inheemse vet-sterthaar-tipe skape met die goeie bespiering van Europese rasse gekombineer het.

Die vetstertrasse het toegevoegde waarde wat voordelig is vir Suid-Afrikaanse boere is in terme van vrugbaarheid, siekteweerstand, parasietweerstand (beide uitwendig en inwendig), droogteweerstand, tropinstink mekaar teen roofdiere te beskerm, en goeie sterk tande wat ‘n lang lewensduur waarborg. Daarom het boere die potensiaal gesien dat hierdie rasse wêreldwyd twee sleutelkomponente ontbreek wat hulle hoogs wenslik sal maak as ekonomiese vleisprodusente.

Boere was daarop ingestel om munt te slaan uit die voordele van plaaslike vetstertrasse, en daarom het hulle diere in 1995 begin kruis om die Meatmaster te skep. Daar is besluit om ‘n werklik goeie suiwer nie-vetstert haarras te teel met goeie vleiseienskappe wat wêreldwyd verlang word deur die vetstertrasse met die goed bespierde Britse en Europese rasse te kruis. Hierdie basterras sal die bespiering en bouvorm hê van die ander rasse wat gebruik word en die gehardheid, vrugbaarheid en siekteweerstand van die vetstertrasse. Met die grondslag van ons doelwitte stewig in plek, het die Meatmaster-visie gestalte gekry.

’n Suid-Afrikaanse boer behoort om verskeie redes daaraan te dink om Meatmaster-skape vir teling aan te skaf. Hierdie skape het ontwikkel om die uiterstes van die Suid-Afrikaanse klimaat en terrein te weerstaan, wat hulle bestand maak teen ‘n wye reeks parasiete en siektes. As gevolg hiervan kan die kudde se oorlewingsyfer verhoog word terwyl die koste van veeartsenykundige sorg verlaag word. Laastens, Meatmaster-skape is bekend vir hul hoë vrugbaarheidsyfers; ooie het dikwels meerlinge lammers. Dit stel boere in staat om vinnig hulle kuddegetalle en teelvee te vergroot, wat hulle produktiwiteit en inkomste ’n hupstoot gee.

Maak ‘n draai op 9 Augustus by Bloemfontein Skougronde om eerstehands na die keuring proses te kyk. Telers en entoesiaste kan hierdie geleentheid gebruik om die proses waar te neem, insig te kry in die standaarde wat Meatmasters moet handhaaf, of bloot hulle vrae aan die kundige personeel te stel.

By 2023 se Meatmaster Nasionale veiling, sal 26 lede van die genootskap verteenwoordig wees. Die diere wat aangebied word, sal van ‘n verskeidenheid boerderymetodes kom, van intensief tot ekstensief. Die aanbod sluit in, diere van regoor die land, wat grootgemaak is in ‘n wye verskeidenheid van Suid-Afrikaanse omgewings. Alle boere en kopers sal kan kies en keur om die regte dier te kry wat op hulle plaas sal floreer.

Dagboek 10 Augustus 2023 om 11:00 vir die Nasionale Meatmaster veiling by die Bloemfontein Skougronde.

Op aanbod:

+- 220 Ooie

+- 66 Ramme

* Aangetekende sowel as nie-aangetekende diere gaan aangebied word.

* Diere word gekeur volgens rasstandaarde.

Kliek hier om aanlyn te bie op SwiftVee

Kliek hier om die veiling op Agri4all te sien

Navrae Vleissentraal:

Mario Kruger by +27 60 522 3906

Hendrik de Kock by +27 83 306 8402

Andre van Zyl (Afslaer) by +27 84 587 7660

Navrae Meatmaster genootskap:

Charles Freeme by +27 74 207 0007

Naledi Roberts by +27 82 925 5910

John-William Morrison by +27 79 875 4803

As jy jou veiling wil bemark kontak:

Lynette van Tonder – 074 694 4422 – lynette@agri4all.com

Tiny Smith – 082 698 3353 – tiny@agri4all.com