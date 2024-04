NAMPO 2024: Maak ‘n draai by Dry Ice 4 Farming

Dit is weer daardie tyd van die jaar wat elke verskaffer in die landboubedryf gereed maak vir NAMPO Oesdag. Steeds na soveel jaar word dié week maande vooruit op kalenders gemerk want dit is dié plek om te wees as jy jou klante in die oë wil kyk en bladskud. Boere van regoor Suid-Afrika (en selfs van die buiteland) stroom na Bothaville tussen 14 en 17 Mei om al die nuutste landboutegnologie, verbeterde insetmiddels, dieregesondheids- en dierebestuursprodukte te besigtig.

Dri Ice International se landbou-afdeling, Dry Ice 4 Farming, pak ook hulle waentjie om deel te neem aan hierdie vier-dag ekspo. “NAMPO is steeds ‘n belangrike geleentheid vir ons as maatskappy,” sê Cynthia Oliver, vriesbrandspesialis by Dry Ice International. “Ons glo in skeppende nuwe tegnieke en gebruike van droë ys, daarom is ons voortdurend besig om nuwe afdelings en toepassingstegnieke te ontwikkel.”

Onder die Dry Ice 4 Farming-handelsmerk word hierdie grondslag van vindingrykheid deurgevoer tot by die boer. “Ons mikpunt is om die eindverbruiker te help om suksesvolle resultate te bereik deur droë ys te gebruik.”

Dry Ice 4 Farming lei steeds met vriesbrandtegnieke

Vriesbrand is een van die nuttigste gebruike van droë ys wat deur Dry Ice International aanbeveel word. Cynthia sê: “Dit is meer as net ‘n identifikasiemerk om die boer te help om sy veeboerdery te bestuur, dit is ook ‘n pynlose proses vir die dier.

“Dit is waar ons slagspreuk vandaan kom: Because you care switch to freeze branding.”

Cynthia verduidelik dat die dier, hetsy ‘n bees, perd, of selfs ‘n bok, deur die hele vriesbrandprosedure minder spanning beleef en hulle gedrag wys dat dit gemakliker is as tradisionele warm brandmerke.

Die eindresultaat is ook duidelik sigbaar, netjies en permanent.

Hallo NAMPO 2024!

Hierdie jaar sal Dry Ice International se handelsmerk, Dry Ice 4 Farming, drie aparte stalletjies behartig. Dit is onderskeidelik in die Nutrifeeds-saal, die Beesanneks en die Drankensbergerkruisraskrale.

Nutrifeeds-saal (Nommer 47)

Besoekers kan hier luister na informatiewe gesprekke wat die wat en hoekom van vriesbrand verduidelik. Daar sal ook vraag-en-antwoordsessies wees waar boere kundiges kan uitvrae. Dit is ook hier waar jy die span kan ontmoet en jou Beginnerspak kan aanskaf.

Beesanneks-afdakke (Nommer 5)

By die Beesanneks sal daar daagliks twee vriesbranddemonstrasies plaasvind. Besoekers kan met hulle eie oë sien dat hierdie proses werklik werk. Demonstrasies vind plaas om nege-uur en twaalfuur.

Drakensbergerkruisraskrale

Pragtige Drakensbergers wat reeds spog met vriesbrandmerke sal tentoongestel word. Besoekers kan enige tyd tydens die ekspo hierdie beeste met hulle duidelike brandmerke besigtig.

Vir meer inligting oor vriesbrandtegnieke en voordele, besoek die webtuiste:https://dryice.co.za/4-farming/.