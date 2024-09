’n Wenbul veiling is om die draai: Drakensberger groep se 27ste produksieveiling

Die Drakensberger groep maak reg vir hulle 27ste produksieveiling wat plaasvind op 12 September om 11:00, te Bultfontein, Plaas Driehoek.

Die Drakensberger is ’n mediumraam bees met ’n gladde pels, opvallend lang en diep lyf met ’n sagte temperament. Dit is een van slegs drie inheemse beesrasse in Suid-Afrika.

Die Drakensberger is vandag totaal onverwant aan enige ras in die wêreld en is dus die hoogtepunt van die ontwikkelingsproses wat streng seleksie, gebaseer op wetenskap, toepas. Die ras is oor honderde jare ontwikkel om onder Suid-Afrikaanse toestande te presteer.

Die Drakensberger-beesras is amptelik gestig met die stigting van die Suid-Afrikaanse Drakensberger-beestelersgenootskap op 7 November 1947.

Drakensberger-veilings vereis ’n klomp elemente om kwaliteit en egtheid binne die groep te hou. Hierdie is ’n paar van die standaarde:

Diere is funksioneel doeltreffend volgens die Drakensberger-rasstandaard vir uitnemendheid. Dit word bevestig deur die beskermhere van die veiling (ten minste twee keurders van die Drakensberger-telersgenootskap).

’n Vrugbaarheidsertifikaat uitgereik deur ’n veearts of veetegnoloog wat deur die raad goedgekeur is, wat bepaal dat die bul vrugbaar is en volgens sy haar mening geskik is om te teel. Die sertifikaat moet die ID-nommer van die bul en die datum van toetsing bevat, en moet onderteken word deur die persoon wat die sertifikaat uitreik.

Bulle wat koeie gediens het, moet op Trichtomoniasis getoets word.

In die geval van vroulike diere moet die sertifikate vir brusselose en tuberkulose beskikbaar wees.

Die sertifikaat wat die swangerskapstatus van ’n dier bevestig, moet deur die veearts uitgereik word.

Die Drakensbergers is trots op hierdie besonderse diere wat gesien word as ’n winsras, wat uitgebreide toestande oorleef het in Suid-Afrika.

Op aanbod by die 27ste produksieveiling:

25 bulle

50 vroulike diere

Merk jou kalender en maak ’n draai by hierdie veiling!

Vir meer inligting, besoek die webtuiste by

https://drakensbergers.co.za/Afrikaans/veilings-2/.