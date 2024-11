Lamb Champs kondig vennootskap aan met Karoolam-konsortium vir komende kompetisie in Graaff-Reinet

Lamb Champs is verheug om ’n nuwe vennootskap met die Karoolam-konsortium aan te kondig vir die komende Karoo Lamb Champs-kompetisie, wat op 14 Desember in Graaff-Reinet plaasvind. Hierdie vennootskap is ’n enorme mylpaal vir Lamb Champs, aangesien dit nog ’n element van egtheid aan die oorsprong (geografiese aanduiding (GI)) van die Karoolam bring, wat die belangrikheid van die beskerming van die unieke, streekspesifieke kwaliteit van gesertifiseerde Karoolam versterk.

Die komende Karoo Lamb Champs-geleentheid sal ’n skouspelagtige kulinêre kompetisie bied waar 30 Karoolam-boere, almal gesertifiseer onder die gesogte Karoolam GI, kop-aan-kop sal gaan om hul beste lam ten toon te stel. Die geleentheid, wat in die hartjie van die Karoo plaasvind, sal gaste toelaat om die kenmerkende geure van Karoolam te ervaar, terwyl hulle die plaaslike erfenis en agritoerisme van Graaff-Reinet ondersteun. Gaste sal aan elke lam kan peusel, wat kundig voorberei is deur ’n plaaslike span, terwyl ’n paneel beoordelaars elke inskrywing evalueer om die lekkerste lam te bepaal. Met ongeveer 1 000 mense wat verwag word, sal die Karoo Lamb Champs-kompetisie Graaff-Reinet se unieke karakter ten toon stel en ’n unieke ervaring bied ter viering van Karoolam en dié gemeenskap.

Wat is die Karoolam-konsortium?

Die Karoolam-konsortium, ’n organisasie wat nie-winsbejag nie, was instrumenteel in die vestiging van die Karoolam GI en om te verseker dat lamsvleis wat in hierdie gedefinieerde streek geproduseer word, voldoen aan die streng kwaliteitstandaarde wat met die “Karoolam”-benaming geassosieer word. Hierdie GI-beskerming deur die Suid-Afrikaanse regering verseker dat slegs lam wat op die Karoo se natuurlike veld grootgemaak word, in geregistreerde abattoirs verwerk en onder gekontroleerde toestande verpak word, die Karoolam GI-merk kan dra en “Karoolam” genoem word. Karoolam, wat nou as ’n openbare produk in Suid-Afrika beskerm word, soortgelyk aan sjampanje en Parmesaankaas, voeg geloofwaardigheid en waarde toe vir beide boere en verbruikers wat die unieke smaak en kwaliteit van Karoolam soek.

Die Konsortium se vennootskap met Lamb Champs verteenwoordig ’n groot stap vorentoe in die bevordering van Karoolam as ’n Suid-Afrikaanse erfenisproduk, wat nou deur Pick ’n Pay en Toyota as hoofborge ondersteun word. Pick ’n Pay se deurlopende ondersteuning is daarop gemik om Lamb Champs-boere se produkte wyd aan verbruikers beskikbaar te stel, terwyl Toyota se betrokkenheid die gewig van die Lamb Champs-handelsmerk en sy aantrekkingskrag vir breër gehore beklemtoon. Saam bevorder hierdie vennootskappe Lamb Champs se missie om familieboere te ondersteun, agritoerisme te bevorder en Suid-Afrikaanse lamsvleis in die nasionale kollig te plaas.

’n Geskiedenis van sukses

Lamb Champs het sedert sy ontstaan ​​geleenthede in dorpe regoor Suid-Afrika aangebied, insluitend Pretoria en Reitz, wat groot groepe getrek het en geleenthede geskep het vir plaaslike boere om hul werk ten toon te stel. Elke geleentheid het die afsonderlike geure en hoë kwaliteit van Suid-Afrikaanse lam gevier, met plaaslike gemeenskappe en klein dorpies wat voordeel trek uit die verhoogde ekonomiese aktiwiteit en toerisme wat met Lamb Champs gepaardgaan. Die Graaff-Reinet-geleentheid sal geen uitsondering wees nie en skep ’n meeslepende ervaring wat verbruikers met boere verbind en terselfdertyd die nalatenskap van die Karoo-streek eerbiedig.

Die komende Karoo Lamb Champs beloof om ’n viering van tradisie, kwaliteit en streekstrots te wees. Namate die geleentheid nader kom, sien Lamb Champs daarna uit om nou saam te werk met die Karoolam-konsortium en sy borge om ’n onvergeetlike ervaring te bied wat die belangrikheid van plaaslike gemeenskappe en die behoud van Suid-Afrikaanse erfenis beklemtoon. Hiermee saam word verbruikers verseker dat hulle die outentieke smaak van gesertifiseerde Karoolam sal kan geniet.

Sluit op 14 Desember in Graaff-Reinet aan om die geur en erfenis van Karoolam eerstehands te ervaar en ons te help om die boere te vier wat hierdie uitstekende produk lewer.

