Jongboer van die Jaar: ‘n Geroepe boer

Dean Barnard van Waboomskraal is aangewys as die Wes-Kaap se Jongboer van die Jaar. Sy vrou Carla het die glansgeleentheid in die Paarl saam met hom bygewoon. (Bron: Verskaf)

Die Wes-Kaapse Jongboer van die Jaar glo ‘n boer word deur die Here geroep.

Dean Barnard, ‘n boer van Waboomskraal, is pas aangewys as die 2024 Santam Wes-Kaap Jongboer van die Jaar. Hy het die toekenning Woensdagaand 12 Junie tydens ‘n glansgeleentheid by Ashanti Landgoed in die Paarl voor drie ander puik jong boere se neuse weggeraap.

Donderdagoggend was hy en sy vrou Carla op pad terug huis toe van die Paarl af, gereed om later die dag klaar te pak en saam met hulle kinders Deanca (13) en Wean (11) en sy ouers, Deon en Mariana, Wildtuin toe te vertrek vir ‘n luilekker wegbreek.

Dean het in 2002 aan die Hoër landbouskool Oakdale by Riversdal matrikuleer voor hy twee jaar lank Bemarkingsbestuur by die Nelson Mandela Universiteit se Saasveldkampus studeer het totdat sy pa Deon hom gevra het om te kom boer. Hy het die kursus deur die internasionale Oxbridge Akademie voltooi.

Hy is in 2009 met Carla Minny getroud. “Carla het my oorreed om in te skryf,” vertel die nederige jong boer wat altyd glimlaggend na ander uitreik.

Waboomskraal

Wanneer jy oor die Outeniquaberge van George se kant af kom vou die asemrowende prentjie van Waboomskraal voor jou oop: ‘n lowergroen vallei met vrugteboorde, wingerde, en ses maande van die jaar hops wat teen reusesteiers oprank.

Dit is hier waar Dean Barnard se ooroupagrootjie in 1912 ‘n plaas gekoop het en waar Dean vandag as vyfde geslag op die plaas Kouwdouw in die Geelwallegebied op 55 ha met en hops boer. Nog hops en die pruimboorde op grond van die Dejama Familietrust aangeplant. Dit is ook hier waar Oppie Plaas-venue is.

Hops

Deon, wat die boerdery in 1983 by sy pa Izak oorgeneem het, het daardie jaar die eerste hops geplant. Vandag is daar altesaam 32,26 ha hops, 7,4ha pruime, 5,8 ha pekanneute en 7,4 ha amandels.

In ‘n stadium was daar 23 hopsboere in die land, die meeste van hulle hier en nader aan George, maar die afgelope vyftien jaar is die Barnards een van net sewe wat oorgebly het en hulle tel onder die top drie boere wat hops aan SA Brouery (SAB) verskaf.

Pruime

Hulle het in 2017 begin pruime plant, en in 2023 het hulle Autumn Treat pruime bykans 100 ton per ha gelewer. Die boorde het onlangs ‘n pruim van 486 g opgelewer, wat heelwat meer weeg as die Japanese rekord van 354,37 kg.

Konfyt en jenewer

Mariana het in ‘n stadium duisende bottels konfyt per jaar gekook sodat niks van die vrugte-oeste verlore gaan nie. “Sy kook steeds konfyt,” vertel Dean.

Dean het die vrugte-in-‘n-bottel verder gevat en begin jenewer maak. Hy het self die resepte vir sy gewilde sjokolade-en-aarbei jenewer, asook die resep vir sy vye-en-swartpeper jenewer gemaak. Hy werk aan ‘n resep vir jenewer wat van vars hops gemaak word.

Oppie Plaas

Die Oppie Plaas-venue het in 2010 tot stand gekom waar feitlik elke naweek van die jaar ‘n paartjie in die eg verbind word. Die seremonie vind in die buitelug plaas en die onthaal in die venue wat 250 gaste kan akkommodeer. Oppie Plaas doen self die spyseniering.

Carla is in beheer, Elize Jansen van Rensburg is die sjef wat kyk dat alles in die kombuis reg loop, Antionette Minny is die sjef wat tweede in beheer is in die kombuis en die twee is verantwoordelik vir al die kos wat in die kombuise gemaak word, ook die tuisetes wat sedert die Covid-pandemie hier voorberei word. Kayla Ehlers beplan die troues en Linda Noordman en Roslin Oktober is oral by om te help.

Dean het ook onlangs die Lafenis-kafeteria by Langenhoven Gimnasium op Oudtshoorn begin waar sy suster Jeanine Ellis die bestuurder is.

Uitdagings

“Elke jaar is ‘n nuwe uitdaging en ek geniet ‘n uitdaging baie. Met die hoeveelheid grond tot my beskikking is dit ‘n intensiewe boerdery wat elke besluit laat geld.”

Hy het mooi geleer by pa Deon saam met wie hy die afgelope bykans twee dekades boer. “Ek het by my pa geleer ‘n mens moet ‘n probleem identifiseer, dit neutraliseer en weer opbou. En ‘n mens moet werksgeleenthede skep.”

Volgens Dean sal daar altyd nuwe uitdagings wees. Water bly ‘n probleem, want al is Waboomskraal in die kom in die Outeniquaberge redelik waterryk, kan ‘n veranderende klimaat meer droogtes teweeg bring. Hy het daarvoor voorsiening gemaak met nuwe besproeiingstegnologie wat meer water bespaar.

Ter wille van skaal het hy ook meer pruim- en amandelboorde aangeplant. Hy beoog om die pruimboorde verder met tussen 15 en 20 h uit te brei. Hy wil ook ‘n pakstoor op die plaas bou vir eie gebruik, maar ook vir ander boere in die omgewing.

Familiewaardes

Dean boer vanaf 2004 saam met sy pa Deon geboer, maar staan die afgelope agt jaar aan die stuur. Hy glo hy is deur die Here geroep oom te boer en dit iv vir hom belangrik dat sy ouers en Carla ook by die onderneming betrokke is.

“My pa is nog baie aktief op die plaas en hy help kyk dat alles reg loop – as ‘n mens so intensief boer, het ‘n mens baie oë nodig. Hy is ook nog steeds my mentor en ek wil hom so lank moontlik betrokke hou.” Mariana hanteer nog al die jare die plaas se finansiële aspekte.

“Carla hanteer die lone en help met administrasie, want dit hou my van die grond af weg,” verduidelik hy. Sy bestuur ook die venue en sy maak ‘n goeie job daarvan, ek is baie trots op haar!” Hy is besig om die besigheid op haar naam oor te dra.

Carla, op haar beurt, is ook baie trots op Dean. “Ek weet hoe hard hy die laaste twintig jaar gewerk het. Hy wou lankal inskryf, maar het gedink die boerdery is te klein om in aanmerking te kom.” Sy het hom oorreed om in te skryf en hom gehelp met die proses. “Ek glo hy sal ‘n goeie ambassadeur vir die Wes-Kaap se jong boere wees. Dis ‘n voorreg om sy vrou te wees en om as sy lewensmaat die pad saam met hom te stap.”

Deon is hy baie trots op die erkenning wat Dean kry en op die manier hoe hy na kundiges se goeie raad luister en op sy moderne manier doen. “Die afgelope twintig jaar, maar veral die laaste tien jaar is die boerdery sy idees. Ons gaan sit om ‘n tafel en bespreek die idees soos groot mense. Ons het verskille, maar ons sorteer dit op ‘n mooi pa-seun manier uit. Die boerdery gebeur met die genade van Bo, en ons Skepper is in ons lewens en boerdery. Ons respekteer mekaar en almal wat saam met ons werk.”

‘n Persoonlike oorwinning

Vir Dean is dit ‘n groot voorreg om die Wes-Kaap se ambassadeur vir die provinsie se jong boere te wees. “Vir my as mens beteken dit ongelooflik baie: dit was vir my ‘n persoonlike oorwinning, veral in die lig struikelblokke die afgelope vyf jaar. Dit is vir my ‘n voorreg om by landbou betrokke te wees en ek is dankbaar vir die geleentheid wat die Here vir my gee waar Hy my kan gebruik. Ek is dankbaar vir die hele proses en dis ‘n voorreg om te weet groot instansies soos Agri Wes-Kaap, Agri SA, Santam Landbou en Toyota SA staan agter ons jong boere.”

Gebed vir die plaas

Dean open die plaas elke oggend met gebed. “Ek vra elke oggend vir die Here om al my besighede te seën en my te lei om dit tot sy eer te bestuur. Ek vra die Here om my werksmense en hulle gesinne, ook die wat nie op die plaas is nie, te seën. As ons kunsmis strooi, vra ek die Here om elke korreltjie te laat tel, en met nuwe aanplantings, dat Hy elke plantjie se groei en toekomstige opbrengste sal seën, dat elke vrug wat ons pluk goed sal wees en dat Hy dit in sy beskermende hand sal hou.”

Dit is hoe hy elke nuwe dag en nuwe ding wat hy aanpak begin. “En dan het ek onmiddellik vrede. Na die onderhoud met die paneel beoordelaars op die plaas wou Carla weet of ek enigiets anders sou wou gedoen het. Maar ek het vrede in my hart gehad: dit is die Here se besluit. Ek is op ‘n geestelike lekker plek in my lewe om al my vertroue in my Vader te kan sit. Die spreekwoord se agter elke suksesvolle man is ‘n suksesvolle vrou – maar dit is die Here wat vir ons die pad gelyk maak…”

Kontakbesonderhede

Kontak Dean Barnard by 072 996 1668 of info@oppieplaasvenue.co.za of besoek die webtuiste by https://oppieplaasvenue.co.za/

Bronverwysing:

Steyn, T. (2022) Tien weglooposse, ‘n visioen …en vye-jenewer. ProAgri https://proagri.co.za/tien-weglooposse-n-visioen-en-vye-jenewer/