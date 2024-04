Hierdie is joú uitnodiging na Saamwerk Boerdery se veiling!

As jy Saamwerk Boerdery se veiling op 2 Mei 2024 misloop, mis jy uit.

Die veiling begin 11:00 by Plaas Kwaggashoek in Bultfontein.

Op aanbod: 300 Beefmasters

60 koeie met kalwers (sommige 3-in-1)

44 koeie (dragtig)

191 verse

5 Beefmaster bulle

1 Santa Gertrudis bul

Op aanbod: Plaasgereedskap

Massey Ferguson 275

Mercedes Benz 1928

Mercedes Benz 1418

Massa sleepwa

John Deere mielieplanter

Suikerboon uithaler

CASE mielie plukkerkop

Drotsky hamermeul

Vir navrae, kontak Louwtjie Bezuidenhout by (+27)82-827-7443 of Jan Mostert by (+27)83-306-8408.