Grasse van Suid-Afrika deel 3: Vals pluime

Grasse het verskillende bloeiwyses. Die bloeiwyses verander volgens hulle ouderdom, daarom is dit die beste om grasse te probeer identifiseer tydens blomfase. Dit is wanneer die meeldrade en stempels sigbaar is. In deel drie van die grasse-reeks word grasse wat in die kategorie van vals pluime val, van nader bekyk.

Kleinwitbaardgras (Andropogon eucomus)

Hierdie tipe gras kom voor in nat gebiede, veral in tropiese Afrika en Madagaskar. Jy sal dit byvoorbeeld in vleilande of langs riviere vind. Dit groei gereeld in versteurde sandgrond. Alhoewel hierdie gras onsmaaklik is en nie veel weiding vir jou diere kan bied nie, speel dit steeds ՚n belangrike rol. Dit help om klam, versteurde grond te stabiliseer. Verder kan dit gebruik word om swak gedreineerde grond te identifiseer. En dit lyk pragtig in blommeranskikkings! Jy sal hierdie gras sien blom tussen November en Mei.

Hoe ken ek dit uit?

Rooi halms

Wit, donserige are en lang, wit hare

Die blare is aan die onderkant van die plant

Die blaarskede is afgeplat

Grootwitbaardgras (Andropogon huillensis)

As jy iewers tussen September en Junie in Sentraal- of Suidelike Afrika is, sal jy dalk hierdie gras teëkom. Net soos kleinwitbaardgras, waarmee dit soms verwar word, kom dit in nat gebiede voor. Jy sal dit selfs partykeer in waterslote langs paaie kry! Net soos sy tweelinggras, kan dié een ook gebruik word om versuiptoestande in grond te identifiseer. Afhangende van hoe hard die gras is, kan dit gebruik word vir ’n gemiddelde hoeveelheid weiding.

Hoe ken ek dit uit?

Rietagtige polgras

Silwerwit bloeiwyses

Veeragtige bloeiwyses

Een duidelike wit hoofaar

Bootjietamboekiegras (Hyparrhenia cymbaria)

Water is hierdie gras se kos! Bootjietamboekiegras groei in gebiede waar dit baie reën, soos aan die rande van woude en in skaduwee naby waterstrome. Jy sal dit ook teen oop steiltes aantref. Vóór blomstadium is hierdie gras heerlik vir weiding, mits dit kort gehou word. Dit kom veral voor in Afrika, Madagaskar en die Comoroeilande, tydens November tot Junie.

Hoe ken ek dit uit?

Die halms is nie regop nie

Helderkleurig en papieragtig

Een duidelike hoofaar met ’n growwe rand

Polgras

Rooigras (Themeda triandra)

In grasvelde en die bosveld sal jy hierdie gras in groot hoeveelhede kry. Hierdie gras is lief vir vrugbare grond en kleigrond, sowel as gemiddeld tot baie reën. Tipies blom dit van Oktober tot Julie. Hierdie gras is baie belangrik aangesien dit een van die hoofweidingsgrasse in Suidelike en Oos-Afrika is. Dit is omdat die gras smaaklik en sterk is.

Hoe ken ek dit uit?

Dit het groepies blompakkies

Die blompakkies hang na onder

Die blompakkies het donker, gedraaide kafnaalde

Die knope is donker

Die bloeisels het ’n rooi kleur

Breëblaarterpentyngras (Cymbopogon caesius)

Hoewel dit veral in sanderige en klipperige grond aard, is hierdie gras glad nie kieskeurig nie en groei in die meeste grondsoorte. Moet egter nie dat dit jou ’n rat voor die oë draai nie – dit lyk smaaklik, maar smaak soos bitter terpentyn! Dit verduidelik natuurlik die naam van die gras. Hierdie gras word gewoonlik as ’n dekgras gebruik en diere wei daaraan wanneer daar geen ander opsie is nie. Die slegte smaak het tog sy voordele, aangesien dit gebruik kan word om knaagdiere weg te hou. ՚n Mens kan ook olie uit die gras onttrek, wat belangrike bestanddele soos karvoon en D-limoneen bevat. Hou jou oë oop vir hierdie gras tydens November tot Mei.

Hoe ken ek dit uit?

Sterk, aromatiese reuk

Bitter smaak

Groei regop

Heldergroen blare

Die blare is partykeer met ’n wit waslaag bedek

Smalblaarterpentyngras (Cymbopogon pospischilii)

In swaarder grond sal jy hierdie gras die sterkste sien groei. Dit kom egter ook voor in grasvelde of oop kolle. Jy sal dit gereeld aantref saam met rooigras. Hierdie gras bevat heerlike vlugtige olies. Die olies maak die gras egter bitter en ongewild vir weiding. Sodra die gras gedroog is, kan dit as weiding dien. Jy sal dit aantref vanaf Suidelike tot die Noordooste van Afrika, veral vanaf Oktober tot Mei.

Hoe ken ek dit uit?

Gekneusde blare en bloeisels is aromaties

Die blare is aan die basis van die plant

Die blare is smal

Die blare is blougroen

Gewone dekgras (Hyparrhenia hirta)

Indien jou grond goed gedreineer, klipperig, in die grasveld of in die bosveld is, is daar ’n hoë waarskynlikheid dat hierdie gras daar groei. Dit is geneig om ander grasse te verdring. Jy sal dit ook aantref in versteurde gebiede soos ou landerye of padreserwes. As daar ’n prys was vir die gewildste weidingsgras, het hierdie gras loshande met die trofee weggestap. Dit is veral gewild vroeg in die seisoen en na ’n veldbrand. Verder is dit nuttig vir die vleg van matte, sowel as vir erosiebeheer. Kyk uit vir hierdie gras tydens September tot Mei.

Hoe ken ek dit uit?

Dig en regop

Die blompakkies het wit-grys hare

Trossies bevat vier tot sewe kafnaalde

Trossies wys opwaarts

Fyntamboekiegras (Hyparrhenia filipendula)

Hierdie gras groei in die bosveld en in die grasveld, en hoewel dit in byna enige grond groei, is dit veral lief vir klipperige grond. Dit groei in klam plekke wanneer dit in gebiede met lae reënval groei. Vroeg in die seisoen is hierdie grasse heerlik smaaklik vir weiding, maar dit neem af soos wat die gras ryp word. Dit is wel baie nuttig as ’n dekgras. Kyk uit daarvoor vanaf November tot Mei.

Hoe ken ek dit uit?

Slap halms

Groei dig

Trosse is kort, in pare en het ’n ligte kleur

Trosse het twee bruin kafnaalde

Trospare wys weg van mekaar

ProAgri sê dankie vir Frits van Oudtshoorn wat sy boek, Grasse van Suider-Afrika, beskikbaar gestel het as ’n handleiding vir die reeks. Frits is ’n weidingskonsultant en kan gekontak word by (+27)78-228-0008 of frits@alut.co.za.

Indien jy belangstel om meer oor die grasse van Suider-Afrika te leer, kan jy Frits se boek koop by Soutpansbergweg 121, Riviera, Pretoria, of aanlyn via marketing@briza.co.za.