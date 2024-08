Forensiese ouditeur verruil stadsliggies vir die Dormerkraal

“My lewe het verander die dag toe my pa my uit die gejaag van Johannesburg as forensiese ouditeur uit die kantoor kom red het en vir my gesê het kom, nou gaan ek en jy saam boer! Dit was die begin van ՚n nuwe lewe vir my.” Só vertel Theana Kruger, ՚n jong, energieke vroueboer van Potchefstoom. Sy en haar pa, Fanie, boer met Dormers wat as stoet geregistreer is en meer bekend is as Ruswater Dormers en Lã Mê Dormers.

Theana vertel dat sy van kleintyd af al ՚n liefde vir die plaas en boerdery het. Sy onthou alte goed hoe sy met haar pienk pakkie saam met haar pa op die plaas rondbaljaar en geboer het. “Hy het my alles geleer: Hoe om die beste ramme uit te kies tot die uitken

van die eerste lyfieskud wanneer die biesmelk begin werk,” vertel sy.

Gedugte pa- en dogterspan

Theana en haar pa is ՚n gedugte pa- en dogterspan. Hulle behartig die boerdery en stoeterye op die plaas saam. Sy vertel: “Ons samewerking en verhouding is kosbaar. Dit is so lekker om te weet

dat wanneer ek iets nuuts aanpak dat ek sy volle ondersteuning het, en natuurlik om te weet ‘he’s got my back’.”

Onder begin

Theana vertel laggend dat sy as ՚n assistent, wat meer van syfers en

belasting as skape geweet het, op die plaas begin het. “En vandag is ek ՚n voltydse boerin, forensiese ouditeur en ek het my eie belastingmaatskappy,” vertel sy trots.

Sy is ten volle betrokke by elke aspek van die plaas en boerdery. “Van die monitering van die lammers, die bestudering van genetika en samestellings daarvan tot al die administratiewe verantwoordelikhede wat gepaard gaan met die stoetery.”

Theana is ook ՚n senior Dormerinspekteur by die genootskap. Sy geniet dit om haar kennis met ander skaapboere en telers te deel en om kursusse aan te bied.

՚n Dormerboer maak ՚n plan

“Met beperkte ruimte en ՚n vol program bestuur ek en my pa ons

boerderyprogramme baie fyn om seker te maak ons benut elke minuut optimaal. Dit verg dus deeglike beplanning en bestuur tydens voer, lam, voorbereiding en veilingtyd,” vertel Theana.

Uitdagings en motivering in die bedryf

“Ek sou sê dat een van die grootste uitdagings as ՚n vrou in die

landboubedryf is om te bewys dat ek net so vaardig, toegewyd en bekwaam is soos enige ander boer,” sê Theana.

“Daar is nie iets soos ek kan nie; dit is ek wil of ek wil nie.”

Sy glo dit is belangrik om doelwitte vir haarself te stel vir dit wat sy wil bereik en dat die res sal volg met harde werk, liefde en ondersteuning van haar gesin en die Here se genade. “Ek hou van ՚n uitdaging en gee nie maklik op voordat ek my doelwitte bereik het nie,” voeg sy by.

Wat vir Theana soggens voor die hoenders kraai in die skaapkraal kry is lamtyd. Sy vertel: “My grootste motivering en dryfkrag agter alles is lamtyd. Daar is niks mooier as die eerste mê van ՚n pasgebore lammetjie nie. Daarmee saam die bestudering van die genetika, die samestelling daarvan en die verskillende bloedlyne is wat my dryf. Die samestelling en uitsoek van die beste genetiese kombinasies vir ons stoeterye bly ՚n uitdaging en ՚n groot passie van my.”

Volhoubare toekoms

Theana vertel dat dit vir haar van die uiterse belang is om nou al idees in werking te stel wat bydra tot ՚n volhoubare boerdery vir die toekoms. “Met die huidige wolpryse wat onder druk is, gebruik ons ons wol as organiese kunsmis op die plaas. Na afloop van my navorsing het ek tot die besef gekom dat dit ՚n neiging onder Europeërs ook word. Ek hoop om dit voort te bou om die plaas op ՚n volhoubare manier te verbeter en terselfdertyd ՚n positiewe impak op die omgewing te lewer,” verduidelik Theana.

Theana streef ook daarna om ՚n volhoubare stoetboerdery voort te

laat leef en om eendag bekend te staan vir haar gehalte diere en die positiewe bydraes wat sy lewer in die gemeenskappe waar sy betrokke is.

Die rol van vrouwees

“Vrouwees beteken vir my om soos my ma ՚n balans te vind tussen sterkheid en sagtheid. Dit beteken om met trots en selfvertroue my werk te doen en terselfdertyd die menslike kant van myself te koester. Dit is om die een te wees wat die plaas op haar skouers dra

en steeds met liefde en toewyding elke dag aanpak. Dit beteken om die balans te vind tussen ՚n ferm hand en ՚n warm hart – en doelgerig jou eie pad te volg op die plaas,” deel Theana.

Haar boodskap aan ander vroue in die landboubedryf is eenvoudig: “Wees dapper. Gee honderd persent. Glo in jouself. Wees bereid om hard te werk en glo in jou vermoë om enigiets te bereik. As jy iets nuuts wil probeer, begin net en jy sal verbaas wees oor wat jy kan bereik. En moenie vergeet om jou eie pad te volg met geloof en vasberadenheid nie! Jy kan!”