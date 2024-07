Cetona Cattle Co. – daar waar die mooiste Drakenbergers wei!

Die Cetona Cattle Co. naam staan nou al vier generasies sterk. Hier op die familieplaas naby Hartebeesfontein in die Noordwes is dit die pragtige swart Drakensbergerbeeste wat die lande bewei.

Op hierdie plaas spesialiseer die Pienaar en Tshenkeng-vennootskap met die teel en verkoop van hoë-gehalte Drakensbergerbeeste. Hulle storie begin jare gelede, toe dit die gebruik was om met kontantgewasse, melkkoeie, skape en kommersiële beeste te boer.

Weens moeilike ekonomiese omstandighede en klimaatsveranderinge is daar na meer volhoubare en winsgewende praktyke gesoek. Dít is waar die Drakensbergerbeeste inkom, hier het hulle die voortou geneem om vir die boerdery ’n toekoms in ’n veranderende landboulandskap te verseker.

Die mediumraam beeste met hulle gladde pelse, opvallend lang en diep lywe en sagte temperament was perfek geskik vir die landskap van die Cetona Cattle Co.-boerdery.

Oor die jare het hulle dit reggekry om die inheemse beesras te teel en ontwikkel deur natuurlik en wetenskaplik gebaseerde seleksie. Dit het gelei tot die aanpasbaarheid en gehardheid wat die prag-stoet vandag het.

Op die plaas is hulle streng oor die beeste wat hulle uitkies en kyk hulle na belangrike ekonomiese eienskappe soos aanpasbaarheid, vrugbaarheid, hoë melkproduksie, lae vrekte, voeromset en karkaskwaliteit.

Hulle glo dat deursigtigheid die sleutel is tot ’n suksesvolle verhouding tussen boere en hulle klante. Daarom is hulle trots om gereelde opdatering oor hulle plaas se bedrywighede, veegesondheid en algehele prestasie te deel.

Die plaas is die tuiste van sommige van die mooiste Drakensbergerbulle en -verse in Suid-Afrika wat reg is om die beste nageslag te lewer.

Vir meer inligting oor Cetona Cattle Co. skakel gerus vir Pieter-Jan Pienaar by (+27)79-877-5228, Henk Pienaar by (+27)83-461-0964 of Marabi Tshenkeng by (+27)82-391-7759. Of stuur ’n e-pos na pjpienaar000@gmail.com of pj@koshcom.co.za.