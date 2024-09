Bul verkoop vir R340 000 by die Nu-Alcade 37ste produksieveiling

‘n 37ste Produksieveiling is beslis ‘n groot mylpaal en prestasie om op trots te wees en wys grootliks die gehalte en hoë standaard wat die Nu-Alcade groep jaarliks volhou. Op 26 September, in die warm hitte van Warmbad,het hierdie veiling afgeskop by die Warmbad Veemark veilingskrale.

Ten spuite van die moeilike ekonomiese toestane en droogte waardeur boere tans stoei, was hierdie veiling steeds suksesvol met terugkerende kopers wat die Nu-Alcade groep ondersteun deur al die jare.

Veiling resultate:

Duurste bul:

Lot 19 Thinus Maritz Boerdery verkoop aan Len Truter (TSO Bonsmaras) vir R340 000.

Gemiddeld:

Stoet bulle: Gemiddeld van R230 000,00 per bul met die hooste prys van R340 000,00

Kommersiële bulle: Gemiddeld van R62 750,00 per bul met die hoogste prys van R140 000,00

Dragtige koeie met kalwers: Gemiddeld van R30 666,00 per bul met die hoogste prys van R33 000,00

Koeie met kalwers: Gemiddeld van R29 982,00 per bul met die hoogste prys van R33 000,00

Dragtige koei: Gemiddeld van R22 600,00 per bul met die hoogste prys van R26 500,00

Dragtige verse: Gemiddeld van R21 363,00 per bul met die hoogste prys van R27 000,00

Die totale omset van die dag was ‘n uitstekende R15 952 850,00

Baie geluk aan elke verkoper van die Nu-Alcade groep, ook aan elke koper wat die veiling bygewoon het en weggestap het met top gehalte rooi-goud diere.