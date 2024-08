BKO berei jou voor vir die landboubedryf

By Bo Karoo Opleiding (BKO) kry studente nie net waardevolle kennis nie, maar ook ’n sorgvrye studentelewe.

BKO is geleë in die bo-karoo streek langs die Oranjerivier. Die kampus het in 2019 met slegs vyf studente begin en vandag spog hulle met meer as 130 studente, drie koshuise, een daghuis, 17 personeellede, ’n leer-my-hoe proefplaas en werkswinkels.

By BKO bied hulle boerderybestuur-, bou- en sivielekonstruksie-, elektriese-, loodgieter-, tuissorgassistent-, tuisversorging- en vroeë kinderontwikkelingstudies aan.

Boerderybestuur

BKO het in 2022 hulle boerderybestuurstudies bekend gestel en hierdie jaar spog hulle met hulle heel eerste groep derdejaarstudente.

Hierdie kwalifikasie is daarop gerig om leerders die tegniese, teoretiese, praktiese en werkplekkennis en -vaardighede te gee wat in die boerdery benodig word. Leerders behaal ’n nasionale N-diploma aan die einde van die modules.

Die diploma strek oor drie fases: Teoreties en praktiese opleiding word in Orania oor ’n tydperk van twee jaar afgelê en daarna die werkservaringsmodules.

Met hierdie studierigting kan leerders dan ’n boer, plaasbestuurder, plaastoesighouer, landboubemarker, landbouinspekteur, landbouprodukverteenwoordiger of landbouvoorligter word.

Aan die hoof van hierdie gesogte studierigting is Marcel Badenhorst- Nieuwoudt en Michelle Rust wat hulle jare-lange kennis in die landboubedryf met graagte met hulle studente deel.

“Die rigting is vir enigiemand wat in boerdery belangstel, nie net die wat wil gaan boer nie,” vertel Michelle.

Die rigting sluit boerdery met tegnologie en meganisasie, boerderybestuur en databestuur, plantbestuur en -produksie as vakke in. Dit beteken dat leerders gereed is vir enige boerdery rigting met hierdie diploma.

Michelle vertel dat hulle eers met die basiese van boerdery begin en dan later uitbrei na ander vakke. Studente is ook baie betrokke by die kampus se leer-my-hoe proefplaas waar hulle self besluit wat hulle wil plant, dit dan ook self plant en na die plante omsien.

BKO spog ook met 78 olyfbome en leerders word geleer hoe olyfproduksie werk.

“Dit is iets wat mens nie sommer op ander kampusse kry nie,” voeg Michelle by.

“Ons is baie opgewonde vir ons eerste groep derdejaarstudente om klaar te maak, maar ook baie senuweeagtig. Ons het hulle geleer wat ons kon en die verantwoordelik val nou op hulle om uit te gaan en die vrugte van hulle harde werk te pluk, en hul naam in die landboubedryf te vestig,” sê Michelle.

Sy meen dat daar ’n baie groot mark vir jongmense in die landboubedryf is. Sy vertel dat alles oor volhoubaarheid gaan, veral as mens in ag neem hoe die wêreldbevolking styg. Met tegnologie en presisieboerdery wat so vinnig verander, skep dit die geleentheid vir jongmense om in soveel verskillende landbourigtings in te gaan.

BKO glo daarin om hulle leerders aan die nuutste tegnologie bekend te stel, dus is hulle ook gereeld te sien by boeredae, uitstallings en meer.

“Ons wil verseker die beste landboustudie-instansie in die land wees. En ons is sterk op pad, ons drome is groot,” vertel sy.

Besoek gerus BKO se webtuiste by bko.co.za om aansoek te doen en jou plek vir 2025 te verseker.