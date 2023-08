2023-stroperresies: New Holland stroop los voor vir soet oorwinning

Met stipte noukeurigheid bewerk die boer sy landerye, bemes, plant, bestry peste en plae, besproei of bid vir reën … maar dit alles help niks as hy nie sy oes doeltreffend, vinnig en volledig kan stroop binne die beperkte tyd wat die weer toelaat nie.

Daarvoor het hy ՚n betroubare, bekostigbare, doeltreffende stroper nodig wat sy man kan staan. Die graanboer moet dus baie mooi kies om seker te maak hy koop die regte stroper wat die beste werk in sy besondere omstandighede sal doen. Om hierdie keuse makliker te maak, bied Grootpan Studiegroep en Du Preez Landgoed elke jaar ՚n Stroperresies aan. By vanjaar se Stroperresies het New Holland se blou-en-geel masjinerie boere weer bewys dat hulle nog lánk op die lande van Suid-Afrikaanse boere gaan loop.

Jaco du Preez, New Holland se bemarkingsbestuurder vir Suider-Afrika, vertel meer oor hulle inskrywings vir die stroperresies: “In die klas 6-afdeling het ons die CR 6.80-stroper ingeskryf. In 2019 het ons die klas 6 se spoedafdeling gewen, maar ons was nie die algehele wenners nie. Ons mikpunt was om dit vanjaar te verander. In die klas 8-afdeling het ons die CR 7.90, wat eintlik ՚n klas 7-stroper is, ingeskryf.”

New Holland se Twin Rotor-tegnologie

Albei stropers, die CR 6.80 en die CR 7.90, is toegerus met 43 cm (17 duim) Twin Rotor-tegnologie, ՚n unieke eienskap van New Holland se stropers. “New Holland se Twin Rotor-tegnologie is bekend vir sagte graanhantering. Ons wil boere wys hoe hanteer ons Twin Rotor-tegnologie die materiaal, en ook hoe ding New Holland met die ander in die mark mee,” sê Jaco.

Hy voeg by: “Ons Twin Rotor-konsep is reeds 48 jaar bekend in die bedryf, en ons het ook die afgelope paar jaar die Twin Pitch-tegnologie bygevoeg. Hierdie nuwe toevoeging stel boere in staat om vogtiger materiaal te stroop, bietjie vroeër in die oggend of laat in die aand, wat die venstertydperk vir stroop net so ՚n bietjie langer maak.”

Jaco du Preez, New Holland se bemarkingsbestuurder, vertel meer oor New Holland se baanbreker stropers by die 2023-stroperresies.

Die intelligente stroper

Die CR 7.90-stroper het ՚n kragtige FPT Industrial Cursor 9-enjin wat 300 kW lewer. Die stroper is toegerus met vele tegnologiese toevoegings, insluitend die IntelliSense-beheerstelsel wat deurgaans tydens die stroopproses verstellings aan die stroper se werking maak om die beste moontlike graangehalte te lewer. Dit maak die stroper ook so te sê heeltemal outomaties.

Die operateur kies bloot uit vier verskillende opsies, wat die stroper se grondspoed, graangehalte en masjienspoed insluit, en die stroper doen die res. Jaco verduidelik: “Hierdie stelsels werk natuurlik nie onafhanklik van mekaar nie. Hulle is geïntegreer, so jy kan jou opsies kies. Wanneer jou eerste opsie sy beste bereik het, kyk die stroper na die ander opsies. So kry jy deurlopend deur jou strooptyd die beste resultate. Jy is dus glad nie afhanklik van die operateur om die verstellings te doen nie, hierdie slim tegnologie doen dit alles vir die operateur.”

New Holland CR 6.80-stroper skop stof in mededingers se oë

New Holland se CR 6.80-stroper is as die algehele wenner van die klas 6-stropers aangekondig. Die CR 6.80 se resultate was soos volg:

Alhoewel ՚n resies nie is wat jy op die plaas sal doen nie, gaan dit tog vir ons en ons boere wys wat die kapasiteit is en watter tipe graanmonster jy teen hierdie spoed kan kry,” sluit Jaco af. Die stropers het weer beïndruk met hulle vermoë om ՚n baie skoon monster te lewer. Die gemak waarmee die stropers werk, was ook indrukwekkend. Met die ontwikkelings wat in New Holland se trekkers en stropers aangebring is, kan boere weet hulle staan aan die voorpunt van tegnologie.

Vir meer inligting oor New Holland se wye reeks toerusting, kontak Jaco du Preez, by jacobus. du-preez@cnhind.com